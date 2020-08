Les meilleurs gadgets tech de la rentrée

Atlantico.fr : Quels sont les gadgets et appareils les plus attendus en cette rentrée ?

Daniel Ichbiah : Parmi les appareils que je vais évoquer, certaines questions se posent pour le calendrier de sortie.

Il y a tout d’abord les lunettes de réalité augmentée d’Apple qui seraient normalement annoncées le 8 septembre. Nous sommes encore néanmoins dans la prospective. Il y a énormément de signes qui laissent à penser qu’ils vont lancer des lunettes de réalité augmentée.

C’est assez similaire à ce que Google avait voulu faire avec les Google Glass. Google avait dû abandonner le projet en partie parce que la technologie des télécoms n’était pas au rendez-vous.

La 5G a été lancée dès août 2018 aux Etats-Unis. La rapidité de communication a été étendue. Elle est suffisante pour pouvoir superposer sur des lunettes des informations. Je vous croise dans la rue, je peux affichervotre profil Facebook. Cela pourrait certes avoir des incidences sur la vie privée et il faudra sans doute solliciter l’autorisation des personnes concernées. De même si vous passez dans une rue, et que vous êtes adepte d’un certain stylo à l’ancienne et la technologie va vous indiquer que dans la boutique qui se trouve à vingt mètres il y a le genre de stylo que vous appréciez.

Ce serait un nouveau type d’application qui superpose sur la vie courante des informations. Dans un musée, en regardant un tableau, les informations liées à l’œuvre pourrp,t se superposer par-dessus à travers les lunettes. C’est une vraie révolution. Il y a énormément de signes qui laissent à penser qu’Apple va sortir ces lunettes. Certaines interfaces de programmation dans le nouveau OS laissent à penser qu’elles sont destinées à des applications de réalité augmentée.

Ce lancement serait important pour Apple car la firme n’a pas créé la surprise depuis un certain temps. L’Apple Watch n’a pas été très bluffante. Ils pourraient frapper un grand coup avec ces lunettes.

Il est possible que Google, qui travaille sur cette technologie depuis bien plus longtemps qu’Apple, réplique très rapidement.

Pour le second appareil très attendu, il concerne Google. Il s’agit des Google ear buds 2. Ils avaient lancé le premier modèle aux Etats-Unis il y a deux ans. Il n’avait pas été importé en France. Ce sont des espèces de pastilles que l’on met dans l’oreille, un peu comme les air pods d’Apple. Ces Google ear buds ont un atout assez incroyable. Lorsque vous utilisez ces ear buds, un module de traduction automatique est intégré. Si vous êtes dans un pays étranger, avec un téléphone android, si vous dites une phrase en français, le téléphone va traduire ce que je dis à mon interlocuteur dans sa propre langue. Il va me répondre en langue étrangère et je vais alors entendre sa réponse en français. De fait, Google a fait des progrès en intelligence artificielle liés au langage qui sont faramineux. Microsoft avec Cortana, Apple avec Siri travaillent également sur cette technologie mais Google commence a devenir très performant.

Les earbuds servent bien évidemment pour la musique également. Ils disposent d’une isolation dite « passive » - ils ne masquent pas totalement le bruit extérieur.

Il y a ensuite la Xbox Series X de Microsoft qui va sortir. Il est encore très difficile de savoir si ce sera un très gros succès. Il y a néanmoins un phénomène qui est un atout pour la firme. Microsoft a lancé un service qui s’appelle Xbox pass. Cela fonctionne comme une sorte de Netflix du jeux vidéo. Ils sont déjà dix millions d’abonnés aux Etats-Unis. Les jeux sont accessibles sur la Xbox actuelle, même avec l’ancienne et aussi sur des PC. Cela a pris de court Nintendo et Sony qui n’avaient pas prévu d’offres similaires.

La nouvelle Xbox est tout de même assez incroyable. Elle constitue ce qu’on aura vu de plus puissant en termes de capacité avec un disque dur d’un, un téraoctet en SSD. Est-ce que les gens abonnés au Xbox game pass vont se procurer la nouvelle console ? Pour certains, c’est fort possible.

Microsoft adopte-là la stratégie de l’océan bleu. La même méthode que Nintendo avait suivi pour lancer sa Wii en 2006. Si on ne peut pas gagner dans une arène, on change l’arène. A l’époque, les consoles se battaient sur la puissance. Nintendo avait changé la donne en se positionnant sur le fait d’élargir le public des jeux vidéo et ils avaient gagné le combat en faisant ça.

Microsoft a donc pris une approche différente de Nintendo et de Sony en lançant ce service Xbox Pass. C’est très malin. La future console qu’ils s’apprêtent à lancer dispose également d’un beau look comme un monolithe noir, un côté « 2001, L’Odyssée de l’espace » qui est très impressionnant.

Il y a également un autre produit qui pourrait faire parler de lui. Le Oculus Connect 6. Il s’agit d’un casque de réalité augmentée. Il est plutôt d’entrée de gamme mais de haute qualité. Oculus a été racheté par Facebook. La firme de Mark Zuckerberg a fait en sorte qu’on puisse utiliser tous les jeux de réalité virtuelle réalisés pour les autres casques Oculus sur ce modèle. Facebook a développé un concept pour tenter de faire décoller la réalité virtuelle. Cela s’appelle Facebook Horizon. Cela s’apparente un peu à Second Life qui était apparu au début des années 2000. Il s’agissait d’un environnement virtuel dans lequel il était possible d’évoluer et de croiser d’autres joueurs. Il était possible de créer des villes et de nombreuses activités. Facebook a transposé cela en réalité virtuelle.

Mark Zuckerberg a d’ailleurs précisé qu’ils vendaient énormément de casques et d’applications liés à la réalité virtuelle. C’est un domaine qui commencerait donc à prendre après des débuts bien difficiles.