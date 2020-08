Voulez-vous savoir pourquoi Michelle Obama fait une dépression ? C’est à cause de Trump

L’ex-Première dame des Etats-Unis est une personne sensible et fragile. Dans l’Amérique d’aujourd’hui son cœur saigne tous les jours. Car l’actualité de son pays est effroyable.

Elle a confié les raisons de ses troubles à une chaîne de télévision. Le confinement, dit-elle, y est pour quelque chose. Cette épreuve, on le sait, est en tout point douloureuse. Mais, que l’on sache, les Obama n’habitent pas un 25m2 …

Le Covid-19 a bon dos. Mais il n’y a pas que ça. Chaque nuit Michelle Obama se réveille en pensant aux Noirs tués par la police. Il y en avait tout autant quand son mari était aux affaires et pourtant ça ne l’empêchait pas de dormir.

Ses souffrances, ajoute-t-elle, sont augmentées par « l’hypocrisie » de l’administration Trump. Vivre sous le règne d’un président blanc et raciste est en effet insupportable. Pauvre Michelle Obama : George Floyd est mort et elle ne se sent pas très bien.

Pour soigner sa dépression elle prend un psychotrope nommé Joe Biden. Chaque fois qu’elle le voit, chaque fois qu’elle l’entend, il y a du mieux.

Son calvaire, puisque calvaire il y a, prendra vraisemblablement fin en novembre prochain quand Oncle Joe sera élu président des Etats-Unis. Certes il est blanc mais sur son front il est écrit « Black Lives Matter ».

Ps : Une nouvelle inquiétante pour Michelle Obama nous parvient à l’instant. Interviewé à la télévision sur son refus de passer un test cognitif, Joe Biden a essayé de dire qu’il avait toutes ses « facultés mentales ». Il n’a pas réussi, trébuchant sur ces deux mots. Pour ses prochains débats avec Trump ça promet.