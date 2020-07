Incendie de la cathédrale de Nantes : c'est peut être Lucifer qui a mis le feu ?

L'affaire fait grand bruit. Macron y va de sa déclaration indignée. Castex, Bachelot et Darmanin sont sur place. Ce soudain réveil de ceux qui nous gouvernent a de quoi étonner.

Peut-être ont-ils compris que les Français ne supportaient plus qu'on assassine la France, et pas seulement en brûlant des édifices religieux. Or, depuis des années, des centaines d'églises ont été incendiées. Des calvaires vandalisés. Des statues de la Vierge décapitées.

Les médias se taisaient pour "ne pas stigmatiser". Cette fois-ci, d'un coup, ils donnent de la voix. Pas vraiment à cause de l'incendie de la cathédrale. Mais parce que Macron, Castex, Bachelot et Darmanin se sont bougés. Ce qui en dit long sur une certaine conception du journalisme.

Le procureur de Nantes a ouvert une enquête pour "incendie volontaire". On va donc chercher à identifier les auteurs. Lucifer, Belzébuth, Satan ? Ça arrangerait tout le monde et préserverait la paix civile. Pas sûr que la justice veuille retenir cette éventualité.

Faut-il chercher les incendiaires du côté des héritiers de Voltaire qui voudraient venger la mémoire de Calas et du chevalier de La Barre ? Peut-être. Du côté d'adeptes de la vraie religion qui ne supportent pas qu'on prie autrement qu'eux ? Ce n'est pas exclu.

Force est de constater, et heureusement, que dans notre pays les mosquées ne brûlent pas. Les adorateurs du Christ Roi ne vont pas jusque-là. De temps en temps, un sombre imbécile dépose une tête de cochon ou de sanglier devant une mosquée. C'est tout simplement idiot.

Retenons également que les synagogues, elles non plus, ne brûlent pas. Voilà qui devrait inquiéter les Juifs pratiquants. Il serait bon en effet que quelques synagogues soient la proie des flammes. Sinon les Juifs seront accusés d'incendier les églises pour se venger des misères que leur a fait subir le catholicisme...