Si la pandémie vous a rendu maniaque de la propreté, voilà ce que vous devriez savoir pour tempérer vos ardeurs

En pleine pandémie du coronavirus, il n'est pas approprié de questionner l’hygiène et pourtant tous les gestes de lavages ne sont pas bénéfiques.

Laurent Misery : Se laver a deux fonctions principales :

- Une fonction de confort : la fréquence nécessaire des toilettes est alors variable selon l’activité, la température ou la transpiration par exemple

- Une fonction hygiénique : là aussi, la fréquence nécessaire est variable selon l’état de saleté.mais aussi le rsique de contamination par des microbes pathogènes

Pourquoi ne devons-nous pas éliminer toutes les bactéries de notre corps ?

A la surface de notre peau, il y a des milliards de microbes (des bactéries mais aussi des virus, des champignons et même des parasites). L’ensemble de ces microbes s’appelle le microbiote. Le microbiote fait partie de notre environnement naturel et a même certaines fonctions physiologiques, comme participer à la lutte contre des microbes pathogènes. En effet, l’immense majorité de ces microbes n’est pas pathogène. Mais certains microbes peuvent être pathogènes, c’est-à-dire à l’origine de maladies infecteieuses, de part leur nature ou parce qu’ils prennent une part trop importante dans le microbiote. Il existe un équilibre entre toutes ces populations microbiennes et il peut être rompu dans certaines circonstances, telle qu’une hygiène excessive. Il ne faut certainement pas considérer le microbiote cutané comme un sanctuaire et il est bien entendu important de se laver régulièrement, particulièrement en période épidémique (COVID-19, grippe ou infections intestinales). Mais il ne faut pas non plus rechercher la destruction de toute bactérie, ce qui ne sert à rien et peut même favoriser la prolifération des bactéries pathogènes.

Quelles pratiques sont à bannir pour ne pas endommager le système immunitaire de notre peau ? Y-a-t-il des avantages à laisser des microbes sur notre peau ?

Le système immunitaire de la peau est essentiellement représenté par les cellules immunitaires. Elles sont bien protégées car localisées dans la peau. Leur atteinte est toutefois possible par des médicaments immuno-suppresseurs, des virus (SIDA) ou surtout par les ultra-violets. Le microbiote a aussi une fonction de défense anti-microbienne (contre les microbes pathogènes). Il a aussi des effets protecteurs contre certaines maladies et des altérations de l’équilibre entre les nombreuses populations microbiennes peuvent favoriser des maladies telles que l’acné, la rosacée ou la dermatite séborrhéique.

Les produits utilisés sous la douche ainsi que les soins altèrent-ils notre carapace microbienne ?

Nous n’avons pas de carapace microbienne : nous avons un microbiote qui a certaines fonctions utiles et qui se reconstitue très facilement. Les produits utilisés sous la douche, mais aussi le simple contact avec l’eau en mouvement, vont bien sûr éliminer des microbes. Ce n’est pas un problème, sauf si l’hygiène est excessive ou si les produits sont trop agressifs ou pire contiennent des antispetiques. Les antiseptiques sont faits pour désinfecter et n’ont donc aucune place dans la vie quotidienne.