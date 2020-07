Jean Castex Premier ministre : une nomination très habile... Mais l’habileté peut-elle suffire ?

Monsieur Déconfinement pendant la crise sanitaire, Jean Castex avait déjà la réputation d'être "un couteau suisse", autrement dit d'être fait de cet alliage dont sont composés les hommes d'exception. Nanti d' un CV impressionnant, ancien Directeur de Cabinet de Xavier Bertrand aux Affaires Sociales, Secrétaire général adjoint de l'Elysée sous Nicolas Sarkozy, Délégué aux Jeux Olympiques de 2024, ancien président de Chambre régionale des Comptes, il a été élu et réélu maire LR de Prades. L'homme choisi par Emmanuel Macron présente un profil plus rassurant et traditionnel que révolutionnaire pour mettre en musique le changement post crise, la "réinvention" voulue par Emmanuel Macron.

Pour contrebalancer ce profil conservateur, la question a été résolue en interne avec le choix de son directeur de cabinet, un homme clef dans le dispositif gouvernemental. Nicolas Revel, actuel directeur de l'assurance Maladie et ancien secrétaire général adjoint de l'Elysée, socialiste, a été choisi pour ce poste. Mais le directeur de cabinet de Matignon n'est pas un hommepublic... Emmanuel Macron cherche à reste sur sa trajectoire : il veut rassurer la gauche de sa majorité qui réclame un tournant social, et continuer de recruter à droite pour affaiblir encore un peu Les Républicains qui se sont brûlés les ailes en s'alliant avec LREM aux municipales. Mais il ne peut se permettre de se brouiller avec cette partie de son flan droit qui le soutient depuis son élection, à savoir les Juppéistes dont le chef de fille est désormais Edouard Philippe. Puisqu'ils se quittent officiellement bons amis, le chef de l'Etat lui demande de travailler à la reconstruction de la majorité dans la perspective de 2022. Voilà qui rappelle la période de la fin des années 1990, époque où Jacques Chirac préparait la fusion des partis de droite pour bâtir l'UMP, - dont Edouard Philippe a été le premier directeur. Aujourd'hui LREM est en déconfiture ; le désormais ancien premier Ministre va tenter de bâtir une nouvelle entité avec le MODEM et Agir.

Quant à Jean Castex il aura plus à faire qu'à s'occuper de politique partisane. S'il quitte les Républicains, son rôle consistera avant tout à mettre du liant dans les relations entre l'Etat et les collectivités locales dont il connait toutes les arcanes, et tenter de réconcilier Emmanuel Macron avec les territoires et les élus qui réclament une nouvelle phase de décentralisation. Leurs revendications sont d'autant plus pressantes qu'ils ont montré leur réactivité et leur efficacité pour l'organisation des services d'urgence et l'achat de masques pendant la crise alors que l'Etat s'engluait dans la lourdeur bureaucratique. Il en va de la cohésion nationale. Dans ce contexte, le nouvel échafaudage gouvernemental devrait être doté d'un pôle économico-social puissant pour affronter la crise économique et sociale qui va s'amplifier, et être complété par une personnalité incarnant puissamment l'Ecologie pour mettre en oeuvre les préconisations de la Convention Citoyenne. Vaste programme, qui, pour réussir, nécessitera une grande détermination et ne souffrira pas d'atermoiements.