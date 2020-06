C’est la procureure générale de Paris, Catherine Champrenault, qui va enquêter sur l’affaire ! Et qui va enquêter sur Catherine Champrenault ?

Quand Le Point a révélé les méthodes pour le moins troublantes utilisées par le Parquet National Financier contre les avocats de Sarkozy, la vague du scandale est remontée en haut lieu. Il a donc été décidé (pour ne pas être submergé) de faire quelque chose. Très naturellement, c’est Nicole Belloubet, Garde des Sceaux qui en a été chargée.

Elle a donc diligenté une enquête. Et à qui l’a-t-elle confiée ? A Catherine Champrenault, procureure générale de Paris, dont les compétences sont sans aucun doute incontestables. Elle les a largement démontées lors de l’affaire Fillon en 2017. D’après la déposition sous serment d’Eliane Houlette, à la tête alors du PNF, la procureure générale l’a harcelé quotidiennement pour qu’elle accélère la procédure.

Certains, mal intentionnés, soutiennent que le but était que Fillon soit mis en examen avant l’élection présidentielle. D’autres, bien intentionnés car ils sympathisent avec LREM, affirment que pas du tout. Et que si on a bousculé un peu Eliane Houlette c’était pour qu’elle économise l’argent du contribuable en allant plus vite. Nous ne commenterons pas. On vous a exposé les deux thèses en présence : vous jugerez vous-mêmes.

Tout cela est du plus haut comique ou plutôt témoigne d’une arrogance sans limite. Catherine Champrenault qui enquêté alors qu’elle même devrait faire l’objet d’une enquête ! Et puisque nous sommes dans un savoureux feuilleton pourquoi pas ensuite une enquête sur les instructions de Nicole Belloubet ?

Quelques journalistes, un peu vicieux, ont trouvé une expression « la République du poisson noyé » pour qualifier cette piètre comédie. Ils se trompent, car les poissons savent nager. « Noyer le poisson » est certes une expression pleine de sens. Mais il y en a une autre plus évocatrice : « qui veut tuer son chien, l’accuse d’avoir la rage ». C’est comme ça que Fillon a été éliminé.

Restons quand même encore un peu dans le domaine aquatique. Chez les poissons il y a abondance de genres : les douces et pacifiques soles, les requins agressifs et méchants. Chez les juges du Syndicat de la Magistrature, on observera la présence de petits poissons rouges. On en trouve aussi d’énormes. Des baleines qui s’appellent Eliane Houlette, Catherine Champrenault et Nicole Belloubet.

Ps : Le verdict outrageusement sévère prononcé contre Fillon est à l’image de ce qui précède. Les juges sont indépendants mais pas indépendants de leurs passions. Ils devaient beaucoup s’ennuyer à juger les dealers de banlieues et les petits délinquants. Pour une fois qu’ils avaient un gros gibier et ils s’en sont donnés à cœur joie.