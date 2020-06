Arsène Lupin était noir ! La preuve : il va être joué par Omar Sy

L’appropriation culturelle est un phénomène réputé scandaleux qui consiste pour les personnes d’une culture à s’approprier les éléments d’une autre culture. Quelques exemples. Une Blanche coiffée avec des dreadlocks. Un Blanc pratiquant le yoga volé à la civilisation hindoue.

Une call-girl se faisant appeler geisha alors que le Japon est l’unique dépositaire de cette charmante activité. Un gringo portant un sombrero mexicain. Tout cela est évidemment condamnable et est vivement condamné par certains représentants des cultures autochtones et authentiques.

Mais ça ne marche que dans un sens puisque seul le Blanc est voleur et spoliateur. C’est ainsi qu’Omar Sy a toute liberté pour incarner dans une série télévisée Arsène Lupin, notre célèbre gentleman cambrioleur. Car Omar Sy est non seulement un acteur connu mais en plus il pense bien : il fait partie du comité « Justice pour Adama ».

Il n’en n’est pas à son coup d’essai : il avait déjà joué le rôle du Dr. Knock. La dernière fois qu’Arsène Lupin avait été montré dans un film c’était en 2004. Romain Duris, un très quelconque acteur blanc, s’était mis dans la peau du gentleman cambrioleur. Il était temps que ça change.

D’autres rôles pourraient être envisagés pour Omar Sy : Julien Sorel, Valmont, Don Juan, D’Artagnan, Cyrano de Bergerac. Certes il est noir, mais il a bien le droit et même le devoir (pour combattre le racisme) d’incarner des personnages blancs. Le contraire est totalement interdit car il s’agirait alors d’un crime de « blackface » attentatoire à la dignité des Noirs.

Quelques aigris insinuent qu’Omar Sy serait parfait dans Othello. Erreur, lamentable erreur. En effet le Maure de Venise était un affreux étrangleur… Ce n’est pas acceptable : dans la nouvelle version progressiste de la pièce de Shakespeare, Othello sera blanc et Desdémone noire.

Ps : Nous allions oublier le pire. Une hérésie absolue pour tous les lecteurs de Maurice Leblanc. L’Arsène Lupin d’Omar Sy porte un chapeau melon ! L’acteur a dû penser que c’était un attribut vestimentaire obligé pour faire gentleman.