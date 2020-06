Valeurs, Vatican, Vérité, Vie, Vertu, Vocation : les pensées du Pape François

Vacuité

Arrête-toi devant la vacuité de ce qui est immédiat, momentané et éphémère, car elle nous coupe de nos racines, de nos liens, de notre parcours et de nos élans.

Valeurs

L’une des valeurs fondamentales que le christianisme nous a apportées est le concept de la personne créée à l’image de Dieu.

On justifie à tort le dépassement de toutes les limites lorsqu’on pratique des expérimentations sur les embryons humains, en oubliant volontairement que la valeur inaltérable de l’être humain va bien au-delà de toute capacité scientifique.

Vanité

La vanité est dangereuse parce qu’elle risque de nous faire glisser vers l’orgueil.

Vatican

Je n’aurais jamais cru que le Vatican était aussi compliqué !

Vatican II

Vatican II a été une relecture de l’Évangile à la lumière de la culture contemporaine.

Vérité

Les formes d’expression de la vérité peuvent prendre de multiples aspects. C’est une nécessité pour la transmission du message évangélique.

Vertu

Si Dieu est avec nous, personne ne nous volera les vertus dont nous avons besoin pour vivre, alors continuons d’avancer.

Vie

Nous devons rappeler aux jeunes qu’une existence sans amour est une vie inféconde.

La vie est la vie, les choses doivent être prises comme elles viennent.

Le parcours de la vie de chaque homme et de chaque femme quelques soient ses origines, sa provenance, ses conditions économiques ou sociales est un précieux trésor. Un lien indispensable qui rapproche les jeunes des personnes âgées, véritable moteur d’une solidarité entre les générations.

Une existence chrétienne requiert dynamisme et disponibilité afin d’avancer en se laissant guider par l’Esprit Saint. Le monde a besoin de chrétiens qui s’engagent ensemble sur les chemins de la vie pour apporter à tous la parole consolante de Jésus. De fait, l’immobilisme est incompatible avec une existence chrétienne.

Vieillesse

La grande vieillesse est l’une des caractéristiques du XXIe siècle. Les personnes âgées représentant aujourd’hui un continent entier. Il m’importe de donner un sens nouveau à cette phase de l’existence dans l’Église et la société.

Vierge de Lujan

Avant toute chose, bonjour. Que Carolina qui comprendra ce message se rassure : l’image de la Vierge de Lujan m’est bien parvenue, merci beaucoup.

J’avais déposé au Pape à Sainte Marthe un médaillon ancien de la Vierge de Lujan patronne de l’Argentine. Dans l’avion nous conduisant au Sri Lanka, je lui avais demandé s’il l’avait reçu. Non jamais, me répondit-il. Étonné que cet objet de dévotion ait été relégué dans les réserves vaticanes sans son accord, le Saint Père a alors demandé qu’on le cherche. C’est pourquoi le Saint-Père a ensuite précisé lors de la conférence de presse dans son avion le 19 janvier 2015 que la Vierge de Lujan avait été retrouvée !

Ville

Dans de multiples parties du monde les villes sont le théâtre de scènes de protestation populaire où des milliers d’habitants réclament liberté, justice, assistance sociale. Des revendications légitimes qui ne peuvent être réduites au silence par la force.

Comme sont belles les villes qui dépassent la méfiance malsaine, permettent de s’intégrer à ceux qui sont différents, et réussissent à transformer cette démarche généreuse en nouveau facteur de croissance.

Violence

Nous devons aider à générer une société où la culture de la violence ne trouve pas sa place pour s’installer.

On accuse les populations les plus démunies de violence. Mais sans égalité des chances, l’agression et la guerre trouveront aisément un terrain fertile, qui tôt ou tard risque de s’enflammer.

Violer

Mon angoisse et ma douleur sont que des prêtres et des évêques aient pu violer des mineurs innocents en profitant de leur fonction et de leur autorité pour abuser d’eux sexuellement.

Virtuel

Il n’est pas sain de confondre la communication et le virtuel.

Visage

Que le Seigneur pose son regard sur vous afin que vous soyez heureux de savoir que son visage miséricordieux plus resplendissant que le soleil ne vous quittera jamais !

Vocation

Quand le Seigneur suscite une vocation, il ne pense pas seulement à ce que tu es, mais à tout ce que tu pourras devenir avec Lui et avec les autres.

La vocation religieuse est un appel de Dieu destiné à un cœur qui consciemment ou inconsciemment l’attend.

Il est important dans le discernement d’une vocation, de s’assurer que l’on possède les capacités nécessaires à cet engagement.

Répondre à sa vocation, c’est chercher sans cesse à être en accord avec le projet de Dieu sur soi, d’où résultera une paix et une joie intérieures profondes. Une très belle aventure qui vaut la peine d’être vécue avec ardeur.

Voyager

L’une de mes névroses est cet attachement au lieu où je vis, je n’aime pas voyager. Avant d’être élu Pape, quand je venais à Rome, l’ambiance ne me séduisait guère ; le milieu, les médisances, c’est pourquoi je repartais très vite. Benoît XVI a commencé son Pontificat le matin par une messe et l’après-midi même, j’étais dans l’avion de retour pour Buenos Aires. Mais le fait de vivre ici à Sainte Marthe m’aide beaucoup parce qu’il y a du monde. Habiter là-haut, seul dans l’appartement pontifical, je ne l’aurais pas supporté. Non parce qu’il est luxueux comme certains le prétendent, mais trop grand pour moi. Prendre mes repas ici dans la salle à manger commune, célébrer une messe à laquelle quatre jours par semaine participent des gens de l’extérieur, des autres paroisses, me plaît.

Caroline Pigozzi a publié "François en poche, les pensées du Pape François", aux éditions du Cherche Midi

Lien vers la boutique : ICI et ICI