Pandémie, paix, Pâques, passion, pèlerin : les pensées du Pape François

Pandémie

Dans cette situation épidémique où nous nous trouvons plus ou moins isolés, nous sommes invités à redécouvrir et à approfondir la valeur de la communion qui unit tous les membres de l’Église. Je loue aussi le zèle apostolique de bon nombre de prêtres qui font preuve de créativité pour rester proches du peuple de Dieu en cette période de pandémie.

Paix

Le chemin privilégié vers la paix consiste à réussir à reconnaître son prochain, non pas en ennemi à combattre, mais en frère à accueillir ; ce qui exige une profonde abnégation.

Le sens du mot paix peut être mal compris ou banalisé, on peut comprendre la paix selon le sens du mot hébreu shalom qui signifie l’abondance, la prospérité, le bien-être, ou avec une approche plus moderne telle qu’une tranquillité intérieure, bien que ce sens soit incomplet; ce qui signifie ne pas accorder une valeur absolue à ce mot.

Papabili

La réalité était que je ne figurais sur aucune liste de Papabili, cela ne m’était même pas venu à l’esprit. D’ailleurs dans les paris des bookmakers anglais je crois que je n’apparaissais qu’à la 42e ou 44e place. Quelqu’un que je connais a par sympathie misé sur moi et ce jour-là il a eu beaucoup de chance !

Pape

Le Pape doit être le Serviteur des Serviteurs de Dieu.

Je ne songeais pas plus à devenir Pape que président de la République ou général d’armée. Il y en a qui ont ce genre de rêve, moi pas !

Pâques

Par le carême, temps de purification, l’Église nous prépare à Pâques et nous enseigne également à nous convertir et à nous renouveler.

Paraguay

C’est une Église vivante joyeuse, une Église au passé glorieux qui se bat pour continuer d’exister.

Pardon

Le pardon est une force qui permet d’aborder une vie nouvelle et nous donne assez de courage pour affronter l’avenir avec espérance.

Parent

Si un père ou une mère sont obsédés par la question de toujours savoir où se trouve leur enfant, et ont besoin de contrôler chacune de ses allées et venues, ils ne réussiront qu’à limiter son espace.

Paresse

La paresse, péché allant à l’encontre du zèle Apostolique fige les chrétiens qui ne cherchent alors plus à annoncer l’Évangile!

Partage

Ne vous lassez pas de conduire une action en faveur d’un monde plus juste et plus solidaire! C’est seulement lorsque nous sommes en mesure de partager que réellement nous nous enrichissons.

Parole

La parole de Dieu concrète et frappante réveille les sentiments les plus profonds de notre cœur, ce qui nous donne assez de sérénité pour l’accueillir.

Passion

Ces pêcheurs qui travaillent le long des côtes le font avec passion au prix de gros sacrifices, affrontant parfois des réels dangers. Leurs proches doivent accepter ces difficultés et la précarité liée à un tel mode de vie professionnelle. Les pêcheurs pourraient exercer un métier moins pénible et dangereux, mais ce serait oublier que celui qui est né dans cet environnement ne peut chasser la mer de son cœur.

Pasteur

Le peuple de Dieu requiert d’avoir des Pasteurs et non des fonctionnaires ou des clercs. Pour moi le Pasteur est celui qui va spontanément vers les autres.

Patience

J’associe souvent la sainteté à la patience, mais aussi à la capacité d’aller de l’avant jour après jour, en supportant les nombreuses épreuves. La patience est ce qui nous permet de mûrir.

Pauvre

Comme je voudrais une Église pauvre et pour les pauvres. Ceux-ci peuvent nous apprendre beaucoup de choses, y compris sur l’humilité et la confiance en Dieu.

Pécheur

Je suis pécheur. Ce n’est ni une façon de m’exprimer ni un effet de style mais une définition précise, je suis un pécheur sur lequel le Seigneur a posé son regard. D’où ma devise Miserando atque eligendo. Le gérondif latin Miserando me semble aussi intraduisible en Italien qu’en Espagnol, alors j’aime le traduire par un autre gérondif qui n’existe pas davantage: Miseri Cordiando: en Faisant Miséricorde.

Pédophilie

Nous voyons dans ces abus la main du Mal qui n’épargne plus l’innocence des enfants. C’est, je l’avoue, une monstruosité parce qu’un prêtre est consacré pour conduire un enfant à Dieu et non le détruire de façon diabolique.

Un évêque qui lorsqu’un cas de pédophilie est avéré, déplace un prêtre dans une autre paroisse est un inconscient, et la seule chose qu’il puisse faire alors, est de présenter sa démission. Car ceux qui commettent ou dissimulent des délits sexuels ravagent l’intégrité humaine, la vie intime, la psychologie de milliers d’enfants. Quand l’un d’eux a un comportement pédophile, c’est qu’il portait déjà ce vice en lui avant son ordination.

Peine

Toute peine carcérale accomplie par un condamné afin de payer sa dette à la société, doit avoir pour objectif et ambition de le préparer à se réinsérer dans la société.

Pèlerin

Nous sommes tous des pèlerins mendiants d’amour et de promesses qui avons toujours besoin de Dieu.

