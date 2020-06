Déclarer l'Opéra de Paris en faillite

L'interview de Lissner au Monde du 12 juin 2020 sur la situation de l'Opéra de Paris est pathétique.

Effectivement à la suite des grèves, des samedis Gilets jaunes, des re-grèves, de l'annulation de près de la moitié de la saison pour cause de Corona-virus, l'Opéra de Paris se retrouve en situation de faillite.

On ne voit pas comment il pourrait ré-ouvrir dans le respect des règles prophylactiques.

On voit encore moins comment il pourrait être sauvé financièrement par l'Etat.

De nombreuses personnes et institutions plus modestes (artistes, libraires, musiciens, comédiens, etc.) sont dans des situations de détresse bien pires et l'Opéra est quand même une institution culturelle pour privilégiés.

Quand j'entendais des bourgeois se plaindre du prix des places Optima (autour de 220 euros – je le sais car j'en achetais), je leur conseillais d'aller à New York ou Los Angeles où, sans subvention publique, ils les paieraient 500 dollars et plus.

L'Opéra est dans la même situation qu'Air France et la SNCF: ce sont des entreprises foncièrement déficitaires, sans cesse renflouées par l'Etat, dont les personnels s'estiment propriétaires sans jamais assumer l'impact de leurs revendications sur la santé de l'entreprise.

La crise du Corona virus aura mis à nu et rendu encore plus visibles la misère de l'institution, sa gouvernance défaillante et l'irresponsabilité de ses personnels.

On ne va quand même pas faire payer par ceux qui sont condamnés aux Restos du coeur les soirées glamoureuses des bourgeois et des apparatchiks de la culture (le rang 14 de l'Orchestre de l'opéra Bastille est réservé aux riches politiciens et énarques qui ne paient jamais).

Ce me semblerait donc un excellent signal de mettre enfin tout le monde devant ses responsabilités en fermant l'Opéra, en déclarant sa faillite et en licenciant tout le personnel, sauf le concierge et les agents de sécurité.