"L’instant d’après" : à lire comme on dévore une série télé

Dès les premières pages, les auteurs mettent en place cette ambiance mystérieuse, avec une très grande habileté, aussi bien scénaristique que graphique. Zidrou est un raconteur d’histoires qui a déjà un grand passé de scénarios à succès, et celui-ci pourrait bien s’ajouter à la liste, tant il réussit à maintenir le lecteur en haleine. Le pari n’était pas aussi évident, car, lorsqu’on a capté ce principe des disparitions subites, il pourrait y avoir assez rapidement un sentiment de répétition et de lassitude à poursuivre la lecture. Mais Zidrou évite cet écueil, par d’habiles procédés narratifs, qui rompent la simple linéarité temporelle. Et on s’attache très vite à ses deux héros improbables : Blandine, la stripteaseuse pleine de jugeotte et Gilbert, le taulard en quête de vérité (qui est Holmes, qui est Watson dans ce drôle de couple ?). On retrouve aussi, comme souvent avec Zidrou, les failles sentimentales des personnages, que ce soit, pour Blandine, le rapport à ses parents, ou, pour Gilbert, son conflit avec sa fille. Cela leur donne de l’épaisseur et de l’Humanité.

Maltaite nous propose, de son coté, une superbe mise en image. En particulier, j’ai été très séduit par sa reconstitution de l’ambiance des années 60-début 70, dans laquelle se déroule l’histoire. Prenez le temps de découvrir tous les détails en arrière-plan de ses cases, et vous découvrirez de nombreuses allusions à cette époque (j’ai adoré le policier en faction qui lit le journal Pilote). Et sa façon de dessiner les personnages féminins m’évoque toujours le style de son père, l’immense et regretté Will.