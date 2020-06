"Les secrets de Napoléon" de Pierre Branda : des rumeurs persistantes autour de l'Empereur examinées à la loupe par un historien qualifié

"Les secrets de Napoléon" de Pierre Branda

La Librairie Vuibert, 268 p., 19.90 € paru en janvier 2014

RECOMMANDATION

Bon



THEME

Des rumeurs persistantes autour de l'Empereur examinées à la loupe par un historien qualifié.

Autour de la figure de Napoléon, plusieurs interrogations demeurent et l'auteur, en une vingtaine de chapitres, aborde chacune d'entre elles en apportant, lorsque cela est possible, l'éclairage des dernières recherches historiques. Car, malgré les innombrables ouvrages consacrés à l'Empereur, certaines rumeurs persistent aujourd'hui. La première entoure sa naissance : était-il le fils de son père ou celui d'un amant de sa mère ? La question de sa paternité continue d'interroger les esprits. Une autre rappelle que, bien avant de répudier Joséphine, le couple avait plusieurs fois été au bord du divorce. Quant au Code civil, si inégalitaire entre les sexes, a-t-il été volontairement voulu par lui, en machiste invétéré ou en homme blessé sentimentalement ?

On aborde aussi la rumeur -proche de la médisance- d'une relation incestueuse avec sa soeur Pauline. L'obsession de l'Empereur pour le linge est-elle fondée sur sa soif d'économies (de bouts de chandelle) ou relève-t-elle d'une pingrerie ? Quant à l'hypothèse de l'empoisonnement à Sainte-Hélène, elle a fait couler beaucoup d'encre et Pierre Branda en avance une autre... La personnalité secrète de Napoléon n'en finira peut-être jamais de nous interroger.

POINTS FORTS

La confrontation des thèses permet de mieux cerner la personnalité de l'Empereur, souvent entourée d'une "légende noire".

La profusion d'explications et de détails permet de démêler le vrai de faux. Et bien sûr l'auteur cite toutes les sources auxquelles il fait référence.

A la fin de chaque chapitre, il conseille quelques ouvrages essentiels pour qui voudrait approfondir le sujet.

POINTS FAIBLES

Ce regard orienté uniquement sur les secrets de la vie personnelle de Napoléon ne donne évidemment pas toute la mesure de sa personnalité d'exception. Les qualités du génie militaire autant que celles de l'organisateur civil, ne sont pas suffisamment détaillées puisque tel n'était pas l'objet du livre. On peut se demander si cette approche, facile et agréable à lire, serait à recommander à un lecteur qui n'aurait lu aucun autre ouvrage sur Napoléon et souhaiterait le découvrir...

EN DEUX MOTS

Un livre "grand public" traité par un historien qualifié qui se garde de divaguer dans les mystères en offrant une documentation sérieuse.

UN EXTRAIT

"Ce livre vous invite à découvrir les deux faces d'un moderne Janus, tour à tour flamboyant ou secret, propagandiste ou silencieux, prodigue ou économe, romantique ou goujat, amoureux ou intrigant, incestueux ou complice, exposé ou protégé, vif ou résigné, impétueux ou calculateur, fédérateur ou diviseur, empoisonné ou dépressif, Corse ou Breton" (fin de l'introduction, p.12)

"Les rumeurs, on le sait, en dépit des preuves, continuent souvent de hanter la mémoire collective" (p. 27)

L'AUTEUR

Pierre Branda est un spécialiste reconnu de Napoléon. Il est responsable du Patrimoine à la Fondation Napoléon. Historien, il a contribué à de multiples ouvrages collectifs (notamment "Dictionnaire des institutions politiques" avec Thierry Lentz, Tallandier 2008) et publié de nombreux ouvrages. Citons, parmi les plus récents, "Napoléon et ses hommes" (Fayard, 2011) ; "Joséphine" ( Perrin, 2016) ; "La saga des Bonaparte" (Perrin,2018). Sa formation d'économiste lui permet d'aborder les affaires du Premier Empire sous l'angle financier, par exemple "Le Prix de la gloire, Napoléon et l'argent" (Fayard 2007).