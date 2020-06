Voici le gouvernement idéal selon Gilles Le Gendre : et il ne s'est pas oublié dans la distribution...

Il a envoyé une note au président de la République pour l'aider à composer son futur gouvernement. Elle a fuité dans la presse. Et est en tout point intéressante. Une vraie dream team.

A Matignon, Le Gendre ne veut plus d’Édouard Philippe. Il est de notoriété publique que ces deux-là ne s'aiment pas. C'est pourquoi Le Gendre voudrait que l'actuel Premier ministre regagne sa mairie du Havre.

Qui pour le remplacer ? Bruno le Maire ! D’après Le Gendre, il est taillé pour cette fonction. Certes, concède-t-il, "il manque de charisme". Et le patron du groupe LREM, illuminé par la foi, sait mieux que quiconque ce qui est charismatique ou pas.

Aux Affaires étrangères, son favori c'est Manuel Valls. Une caution de gauche. Mais Valls est-il encore de gauche ? Concernant la Défense, il propose le nom de Christophe Castaner. Un choix très judicieux. L'actuel ministre de l'Intérieur a en effet mené de victorieux combats contre les Gilets jaunes.

Si l’ennemi venait à nous envahir, Castaner aurait vite fait de le mettre en déroute. En plus, il en a. Ce dont Florence Parly, faible femme desservie par la nature, est totalement dépourvue.

Mais son choix le plus judicieux, le plus lumineux, concerne le ministère chargé des Relations avec le Parlement. Et qui pour occuper ce poste si utile ? Gilles Le gendre propose... Gilles Le Gendre. Par les temps qui courent, les hommes qui savent s'apprécier eux-mêmes à leur juste valeur sont rares. Nous sommes heureux d'en avoir rencontré un.

Le patron des députés LREM a agrémenté sa note d'une appréciation peu flatteuse pour les parlementaires de son groupe. Ils sont plusieurs centaines mais dans ce riche vivier, il n'en a trouvé aucun "capable d'entrer au gouvernement". Il a fait, comme on vient de le voir, une exception pour lui-même.

Les députés LREM sont fous de rage. Ils crient, hurlent, "qu'il s'en aille !". Pour aller où ? A notre humble avis, Gilles Le Gendre a trouvé le chemin le plus court pour revenir dans sa paisible banlieue de Neuilly-sur-Seine. Au temps jadis, il y avait dans cette commune un garde champêtre. Le Gendre a toutes les qualités requises pour postuler à cette fonction si elle existait encore.