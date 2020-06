De l’inutilité des prédictions économiques actuelles

Dans un de ses poèmes, Constantin Cavafy distingue, dans l'art de prédire les événements futurs, trois groupes : les hommes capables de voir ce qui existe maintenant, les dieux qui sont les seuls à connaître l'avenir, et les sages qui perçoivent "ce qui est sur le point d'arriver" :

Les mortels ordinaires savent ce qui se passe maintenant,

les Dieux savent ce que l'avenir leur réserve

parce qu'ils sont les seuls à être totalement éclairés.

Les sages sont conscients des choses à venir

sur le point de se produire.

Nous aspirons tous à être les sages pouvant voir l'avenir immédiat (Cavafy ne croit pas que les sages puissent voir l'avenir lointain) et la demande de tels sages est élevée lorsque les temps sont aussi troublés qu'ils le sont maintenant. Les économistes sont souvent particulièrement demandés parce qu'ils prétendent pouvoir dire la forme de l'offre et de la demande future, du chômage et de la croissance. Pour ce faire, ils ont recours à des modèles qui, par le biais d'équations comportementales et d'identités, montrent l'évolution future des variables clés et prétendent pouvoir prédire la durée de la dépression et la rapidité et la force de la reprise.

Mon argument est que de tels modèles sont inutiles dans les conditions actuelles. Il y a plusieurs raisons à cela.

Tous les modèles économiques, par définition, considèrent l'économie comme un système autonome qui est exposé aux chocs économiques, que ce soit sous la forme d'une politique monétaire plus ou moins assouplie, de taxes plus ou moins élevées, d'un salaire minimum plus ou moins élevé, etc. Ils ne peuvent pas, par nature, prendre en compte les chocs discrets extra-économiques. Ces chocs ne sont tout simplement pas prévisibles. On ne peut pas dire aujourd'hui si la Chine va envahir Hong Kong, ou si Trump va interdire toutes les importations en provenance de Chine, ou si les émeutes raciales aux États-Unis peuvent se poursuivre pendant des mois, ou si des émeutes similaires vont éclater ailleurs dans le monde (Amérique latine, Afrique, Indonésie) ou même si les États-Unis ne vont pas terminer cette année avec un gouvernement militaire aux commandes.

Tous ces chocs sociaux et politiques que j'ai énumérés sont dus à la pandémie ou ont été exacerbés par celle-ci. Il ne fait guère de doute que la "relation la plus importante" (pour citer Henry Kissinger), celle entre la Chine et les États-Unis, s'est considérablement détériorée à cause de la pandémie. Certains aux États-Unis considèrent que la pandémie a été intentionnellement conçue par la Chine pour affaiblir l'économie américaine et son président. Il ne fait guère de doute non plus que les différentes réactions, entre les pays, pour contrer la pandémie ont soit déstabilisé les situations politiques intérieures (Brésil, États-Unis, Hongrie, Grande-Bretagne), soit modifié la corrélation relative de la puissance économique et politique mondiale (plus particulièrement entre les États-Unis et la Chine).

Il est donc totalement faux de croire que l'histoire n'a pas d'importance et que les changements sociaux et politiques provoqués par la pandémie peuvent être ignorés, de sorte que, si la pandémie est miraculeusement terminée en décembre 2020, décembre 2020 sera comme décembre 2019 avec un décalage de douze mois. Pas du tout : même si la pandémie est terminée d'ici là, décembre 2020 sera totalement différent de décembre 2019, et les forces politiques que ces douze mois auront mises en mouvement - et que nous ne pouvons pas prévoir actuellement - affecteront fondamentalement le comportement des économies à l'avenir.

Avec la crise du Covid-19, nous sommes confrontés à une situation qui (à l'exception de deux guerres mondiales) n'a pas de précédent. Ceci, à deux égards : la nature globale du problème, et son caractère ouvert et incontrôlable. Cette pandémie, contrairement aux autres pandémies les plus récentes (SRAS, MERS, grippe porcine), est véritablement mondiale. Elle a touché presque tous les territoires du monde. Par rapport aux crises économiques précédentes, sa nature mondiale se démarque également. Que l'on pense à la crise de la dette des années 1980, à la crise des économies post-communistes des années 1990, à la crise financière asiatique de 1998 ou encore à la Grande Récession, toutes ces crises ont été contenues au niveau régional. Certes, il y a eu des retombées, mais nous pourrions essentiellement, dans notre évaluation ou nos prévisions des affaires mondiales, placer entre parenthèses les pays qui ont été les plus touchés (pour ainsi dire) et regarder le reste du monde en utilisant l'approche économique standard. Nous ne pouvons pas faire cela maintenant que le monde entier est touché.

La deuxième caractéristique de la situation actuelle est son caractère ouvert : personne ne sait quand la pandémie prendra fin, comment elle affectera les différents pays, et même si penser à une fin claire et nette de la pandémie a un sens. En fait, nous pourrions vivre pendant des années avec des politiques d'arrêt et de départ où les mouvements d'ouverture de l'économie sont suivis par une recrudescence de l'infection, puis par de nouvelles fermetures et de nouveaux verrouillages. Nous ne savons pas non plus quels pays et continents seront touchés par la pandémie et s'il y aura une deuxième vague, mais nous ne pouvons pas du tout prédire dans quelle mesure les différents pays parviendront à l'endiguer. Personne n'aurait pu prédire qu'un pays ayant les dépenses de santé par habitant les plus élevées du monde, et disposant de centaines d'universités dotées de départements de santé publique et publiant probablement des milliers d'articles scientifiques chaque année, échouerait totalement dans le contrôle de la pandémie et aurait le plus grand nombre de cas et de décès. De même, très peu de gens auraient prédit que le Royaume-Uni, avec son légendaire NHS, serait en tête de l'Europe pour le nombre de décès. Ou que le Vietnam, modestement riche, ne connaîtrait aucun décès dû à la pandémie.

De telles inconnues abondent. Il ne s'agit pas d'inconnues à un niveau, mais d'inconnues à trois ou quatre dimensions. La future propagation géographique de la pandémie est inconnue (frappera-t-elle sévèrement l'Afrique ?), les réactions des pays, comme nous venons de le voir, sont tout aussi impossibles à prévoir (quel sera le succès de l'Inde ? La Chine arrêtera-t-elle la deuxième vague ?), et peut-être plus important encore, les conséquences sociales et politiques sont inconnues. Elles pourraient s'avérer, comme je l'ai soutenu dans l'article de mars 2020 du magazine Foreign Affairs, le produit à long terme le plus néfaste de la pandémie, avec des effets évidents sur la reprise mondiale.

Il n'y a que peu de choses que nous pouvons, avec une certaine dose de confiance, prévoir :

1. l'aggravation du conflit entre les États-Unis et la Chine, la Chine étant "reclassée" au rang de "challenger" ;

2. une tendance à un rôle accru de l'État dans de nombreux pays ;

3. un recul de la mondialisation, en termes de capacité des personnes à voyager à l'étranger et des capitaux à franchir les frontières (en partie en raison des incertitudes politiques) ; et

4. l'augmentation de l'instabilité politique tant au niveau interne qu'au niveau mondial.

Cette crise est comme "le guerrier qui laisse la dévastation à sa place". Faire des projections en supposant qu'aucune de ces dévastations n'a lieu, et même si elles ont eu lieu, qu'elles n'auront aucun impact sur le fonctionnement futur de l'économie est tout simplement faux. Nous devons admettre qu'il y a des limites à notre capacité de prédire l'avenir : nous ne sommes pas des "Dieux totalement éclairés".