© Yann Schreiber / AFP © Yann Schreiber / AFP © Yann Schreiber / AFP

Crise Les crédits aux PME sont insuffisants ! Avec Jean-Paul Betbeze L'Europe a proposé des crédits aux PME mais ceux-ci ne sont pas suffisants car ce sont elles les plus touchées. Les grandes sociétés ont anticipé ou bien plus de trésorerie pour parer à la crise. Il faudra faire plus, et rapidement.

L'Europe a proposé des crédits aux PME mais ceux-ci ne sont pas suffisants car ce sont elles les plus touchées. Les grandes sociétés ont anticipé ou bien plus de trésorerie pour parer à la crise. Il faudra faire plus, et rapidement.