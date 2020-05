La Pologne : un royaume où règne la droite la plus bête du monde

La Pologne a bonne presse auprès des souverainistes. Son gouvernement ferraille en effet avec la Commission européenne. Cette dernière ne vaut pas grand chose. Son adversaire polonais encore moins.

Le gouvernement de Varsovie a fait de "l'identité chrétienne" du pays un article de foi. Chez nous, elle est, hélas, trop souvent niée. Là-bas, elle constitue une machine de guerre rétrograde et haineuse contre les non-catholiques, les Russes, les Ukrainiens, aussi – par habitude sans doute – contre les Juifs. Et surtout contre les gays.

Le catholicisme gouvernemental polonais est plus proche des bûchers de l’Inquisition que de l'enseignement des Evangiles. Il baigne dans une mixture chauvine et xénophobe et tente de persuader les Polonais que c'est de l'eau bénite qui coule dans la Vistule. A titre de comparaison, s'il fallait lui trouver un cousin français, il serait à chercher du côté de Saint-Nicolas du Chardonnet et de la Fraternité Saint-Pie-X.

Mais ce qui caractérise plus le gouvernement de M. Duda, c'est son immense bêtise. A elle seule, elle suffirait à donner la notion de l'infini. L'ennemi principal de "l'identité chrétienne" tellement célébrée porte là-bas un nom dénoncé sans cesse : les gays.

N'ayant aucune tendresse pour les lobbies LGBT français, je n'en suis que plus à l'aise pour dire du mal du lobby anti-LGBT polonais. La presse gouvernementale de Varsovie casse régulièrement du pédé. Car voilà non seulement une menace pour l'identité polonaise mais également pour sa natalité.

Quatre-vingts villes polonaises détenues par le parti au pouvoir ont créé des espaces "interdits aux personnes LBGT" avec des pancartes à l'appui. Puis, cette mention a été modifiée car les nationaux-conservateurs se sont aperçus qu'elle était anticonstitutionnelle. Maintenant, les pancartes disent "espaces interdits à l’idéologie LGBT". Saluons ce progrès...

Il y a de cela quelques années, le parti, déjà au pouvoir, avait franchi toutes les limites du grotesque. Une certaine Ewa Sowinska, présidente du Comité de la protection de l'enfance, s'avisa qu'un des personnages des Teletubbies, Tinky Winky, était de couleur violette et portait un sac à main.

Son sang de pieuse catholique ne fuit qu'un tour : Tinky Winky était, d'après elle, manifestement homosexuel ! Elle réclama son interdiction. Un gigantesque éclat de rire secoua la Pologne et Ewa Sowinska alla essuyer ses larmes dans la première soutane venue.

Ça n'a pas découragé ses amis. Ils continuent à casser du pédé. Ça plaît encore. Mais de moins en moins. Jésus va revenir, car ils sont devenus fous. Ils seront peut être battus. La Pologne s'en portera mieux, le catholicisme polonais, débarrassé de ces moines-soldats, également, tout comme l'Europe. Ce qui, bien sûr, ne vaut pas absolution pour la Commission européenne.