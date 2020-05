Vous avez aimé la "France périphérique" de Christophe Guilluy. Raymond Depardon, le plus grand photographe français vivant, l’a mise en image

Commençons par une comptine qui date d’il y a six siècles.

Mes amis que reste-t-il ?

A notre dauphin si gentil

Orléans, Beaugency, Notre-Dame de Cléry

Vendôme,

Vendôme.

Tel était le petit royaume du roi de Bourges que Jeanne d’Arc fit couronner à Reims.

Ces noms, ces lieux n’ont pas disparu. Ils sont « la France périphérique » selon Guilluy. Ils sont « la France du milieu », « la France de l’entre deux », selon Depardon. Il l’a sillonnée pendant un an avec un appareil photo à l’ancienne. Il en a ramené un album superbe et émouvant. Il l’a appelé « La France de l’entre deux » car il n’a photographié ni les artères des grandes villes, ni les HLM.

Des petites maisons aux couleurs vives, des calvaires, quelques cinémas des années 1930, une boucherie, une boulangerie. La France dont on ne parle pas, sauf, explique Depardon, « à l’occasion d’un fait divers ou d’une catastrophe ». La France des clochers et des églises. En 1988, ce qui n’est pas si vieux, Mitterrand posa pour son affiche électorale devant un village et son église. Qui oserait une telle image aujourd’hui ?

Sur cette France-là on a mis un cache-France. Celle des HLM a pris sa place. Cette dernière existe. Et elle n’a pas à être condamnée. On aurait pu se contenter de juxtaposer les deux : voisines mais pas ennemies.

Au lieu de quoi, on s’est servi de l’une pour ensevelir l’autre devenue, aux yeux de ceux qui prétendent dicter ce qui est de bon ton, une vieillerie qu’aucune naphtaline n’empêcherait de disparaître, rongée par les mites de la bien-pensance. Pourtant des millions de gens y habitent et y vivent. Pourquoi les avoir effacés eux aussi ?

La France est pour tous et à tous. C’est sans doute un des pays les plus beaux du monde. Avec Beaugency, Orléans, Notre-Dame de Cléry, Vendôme, le Mont Saint-Michel, Rocamadour, les Gorges du Verdon, la Forêt de Brocéliande, les châteaux de la Loire. A ce beau, ceux qui résident dans les HLM ont droit également. S’ils ne le voient pas c’est qu’on les a empêché de le voir. Et les coupables sont ceux qui leur ont mis un bandeau sur les yeux.