Ce que votre productivité a à gagner quand vous marchez au milieu des arbres

Atlantico : Une étude finlandaise assure que 15 minutes de marche quotidienne, dans un environnement naturel (forêts…), améliore de façon significative la productivité au travail. En plus de réduire, toujours selon l'étude, les risques de dépression et de "Burn out". Quels sont les effets, biologiques, de la marche en "plein air" sur notre corps ?

Laurence Monce : Cela se joue surtout au niveau du système immunitaire, nerveux et cardiaque notamment. Les arbres produisent des substances volatiles, phytocides et terpènes, messagers chimiques qui vont avoir une action stimulante ou sédative sur le corps humain. Ces molécules peuvent améliorer la concentration ou servir d'anxiolytiques, d'ailleurs les producteurs de médicaments les utilisent souvent pour la médecine douce. Pour ce qui est du travail, une marche en pleine forêt, et donc une exposition aux substances des arbres, renforcera le système immunitaire pour une meilleure concentration et un stress plus bas. La nature et les arbres potentialisent notre productivité, je peux vous assurer qu'une balade en pleine nature dans une journée de travail réduirait fortement l'absentéisme en entreprise. Enfin notons l'effet le plus important, la baisse de la tension artérielle.

Les entreprises devraient-elles mettre en place des activités physiques obligatoire comme c'est le cas dans certains pays d'Asie (Corée du Sud, Japon, Taiwan…), pour améliorer la productivité des travailleurs ?

Il faut absolument ramener les gens dans la nature ! L'homme aujourd'hui est complètement déconnecté des forêts, la question n'est pas seulement de faire de l'exercice physique, mais de profiter des effets guérissants de la nature. Les bois oxygènent nos cellules, la terre a en elle des bactéries qui potentialisent les effets cognitifs, la prendre à pleine mains augmente l'action de la sérotonine. On le voit bien dans les EPHAD, où la santé et l'humeur des personnes âgées s'améliorent au contact des jardins.

Démultiplier les "espaces verts" dans les grandes villes permettrait-il d'augmenter la santé et la productivité des actifs ?

Oui absolument ! Premièrement pour diminuer la pollution ; car les arbres absorbent le Co2 et rejettent de l'oxygène, en forêt il y a plus d'ions négatifs, et donc moins d'oxydation. Cette dernière acidifie le corps, sortir d'un espace los (un bureau de travail par exemple) et retrouver l'air frais permet la création d'antioxydants pour combattre cette acidité. En termes scientifiques, il y aura moins de vieillissement et de dégénération cellulaire, ce qui veut dire moins de stress, moins de fatigue, et plus de bien-être. Encore une fois les gens auraient un meilleur potentiel productif, tant au niveau physique que cérébral, et réduisant de fait les risques de Burn Out. Pour deux heures de temps auprès des arbres, votre corps en profitera pour une semaine. Enfin les arbres les plus efficaces sont les conifères, car ils stockent les phytocides et terpènes dans la résine, ce que ne font pas les arbres feuillus.