Les 10 théories pseudo-scientifiques les plus populaires sur Google

Ne mettez pas d'huile dans l'eau de vos pâtes

La légende de l'huile censée empêcher les pates de coller entre elles et au plat a la vie dure. En réalité, le caractère amphiphile de l'huile l'empêche de se mélanger avec l'eau et la densité différente des deux liquides n'aboutira qu'à une nappe d'huile flottant au-dessus de vos pâtes. Gardez donc votre huile d'olive pour des situations plus déterminantes comme les olives pour l'apéro, ou pour les pâtes une fois servies, à moins que vous ne préfériez le beurre, bien entendu !

Le sel ne fera pas bouillir votre eau plus vite

Autre légende solidement ancrée dans les mémoires : le sel permettrait à l'eau de bouillir plus vite. En réalité, chimiquement parlant, c'est l'inverse qui se produit : une eau salée possèdera une température d'ébullition plus élevée. Ce qui n'est pas sans avantage pour autant, dans une eau à 105°C, vos pâtes seront cuites plus rapidement.

L'eau dans les toilettes tourne dans le même sens dans les deux hémisphères

Ce mythe se base sur la force de Coriolis, influant les déplacements des masses d'air et d'eau sur planète. La force de Coriolis impacte donc bien le mouvement des océans et le déplacement des courants atmosphériques mais à l'échelle de vos toilettes, elle est totalement négligeable. Vous pouvez dormir serein. Le mouvement qui s'amorce une fois la chasse tirée est nettement plus lié à la forme de votre cuvette.

Evitez la "règle des cinq secondes" pour la nourriture tombée par terre

Surement inventée par un esprit perfide voulant empoisonner l'un de ses comparses, la règle des cinq secondes pour éviter les risques de contamination d'un aliment tombé par terre n'a aucun fondement scientifique. En 2016, plusieurs chercheurs américains ont réalisé une étude poussée sur le sujet et sont arrivés à une conclusion simple : la nourriture tombée par terre peut être contaminée presque instantanément. Pour jauger les risques, préférez une analyse du terrain et du taux d'humidité de l'aliment (plus il est humide, plus le risque de contamination est élevé).

Le verre n'est pas un liquide

Vous avez peut-être déjà entendu cette théorie. En fait, l'état du verre est très particulier. S'il possède bel et bien certains aspects d'un liquide c'est une matière amorphe : plus rigide qu'un liquide mais moins qu'un solide pur.

On peut nager après avoir mangé

Seules 1% des noyades aux Etats-Unis se produisent peu après un repas. Hormis une probabilité légèrement accrue de crampes, vous ne risquez pas grand-chose à nager après le déjeuner, les risques d'hydrocution sont quasiment les mêmes qu'à jeun, se mouiller la nuque avant de plonger suffira donc à éliminer les dangers. Il est tout de même conseillé de savoir nager pour limiter tout imprévu.

Les chiens transpirent

Selon un mythe répandu, si les chiens halètent autant ce serait en raison de leur incapacité à transpirer. C'est presque exact. Nos braves compagnons ne possèdent en effet presque aucunes glandes sudoripares dans le derme de leur corps, à l'exception des zones non poilues comme les coussinets qui elles transpirent bel et bien. Cependant l'essentiel de la régulation de leur température corporelle passe bien par l'halètement.

La preuve scientifique n'existe pas

A l'inverse d'une preuve mathématique, par définition nécessairement exacte et inaltérable, une preuve scientifique n'est pas figée dans le marbre. Elle est une hypothèse vérifiable, dans un contexte donné proposant une réponse à une question posée. Toute théorie scientifique est sujette à évolution et à la remise en question et les scientifiques ne s'en privent pas, c'est l'essence même de la science. La théorie de Newton a été remplacée par la théorie de la relativité d'Einstein, elle-même étant incomplète.

Il n'existe pas de gène dédié à une capacité précise

C'est une vision simpliste de la génétique que de penser qu'un gène correspond à une qualité ou à un défaut. Notre génome est davantage un ensemble d'instructions génétiques qui peuvent avoir des conséquences drastiquement différentes en fonction du contexte dans lequel on évolue. Un gène peut être associé à certains traits de caractère et à d'autres dans d'autres circonstances. Nous ne sommes pas "programmés" à notre naissance, évitez donc de vous replier derrière votre génome comme excuse.

Votre cerveau n'est pas "câblé" de manière spécifique

Dans le même ordre d'idées, un cerveau humain n'est pas formaté pour fonctionner d'une manière ou d'une autre. Vous pouvez posséder certaines tendances vous poussant à adopter un certain type de comportement mais la complexité du cerveau rend toute anticipation impossible. Deux jumeaux possèdent le même cerveau, ils n'auront pas nécessairement la même personnalité ni la même évolution.