Avalanche meurtrière sur une piste de ski suisse : faut-il avoir peur des stations alpines ?

Atlantico : L'avalanche en Suisse à fait un mort et plusieurs blessés, et fait inhabituel, elle s'est déroulée sur une piste skiable. Comment expliquer que ce genre d'accident soit possible ?

Gilles Brunot : Au vu des photos l'avalanche s'est produite dans une pente avec une dénivellation importante, la piste était juste en contrebas, ce qui explique que la neige est déferlée sur un secteur skiable. Avec les photos et témoignages, on peut conclure qu'il s'agit d'une avalanche de "plaques de fond", où la neige par en glissement sur le sol. Ce type d'avalanche ne peut pas être déclenché à l'explosif, contrairement aux avalanches de "surfaces" comme les "plaques à vent". En outre il est impossible de sécuriser les pistes à 100 %, à, moins de les fermer bien sûr.

Risque-t-on d'avoir plus d'accident tel que ce dernier dans le futur ?

Je ne pense pas qu'il y en aura plus qu'à l'heure actuelle, rien ne laisse à penser à une grosse évolution du manteau neigeux à l'avenir. Il y a des années où ce type d'avalanche est plus fréquent, notamment les hivers avec de grosses chutes de neiges, on a eu le cas en France sur les Alpes du Nord l'année dernière. En Suisse, le mois de janvier a été très neigeux, épaississant le manteau. Egalement, le risque d'avalanche de plaque de fond va dépendre du type de sol, certaines pentes sont immunisées car le sol est trop rugueux. Sur des sols "moyennement" glissants le risque évolue en fonction des hivers dont l'enneigement est plus ou moins abondant

Comment tente-t-on de les prévenir ?

On peut les éviter en modifiant le sol, soit en creusant des banquettes pour casser sa régularité, soit en installant des systèmes pour éviter le glissement de la neige, des rondins de bois ou des râteliers par exemple.

Existe-t-il un lien entre les avalanches et le réchauffement climatique ?

Pas forcément, a température plus élevée on aura tendance à voir changer le type d'avalanche. Il y a quatre grands types, l'avalanche de neige humide quand la neige est très humide, quand il pleut où quand il fait très chaud, celle de poudreuse quand la neige est très froide et légère, celle de plaques souvent provoquée par des skieurs, enfin la fameuse avalanche de plaques de fond avec phénomène de reptation lente, qui est arrivée en Suisse. Si il fait plus chaud, on aura plus de pluie en basse altitude, et donc plus d'avalanches de neige humide. Cependant pour des altitudes plus élevées cela ne changera pas grand-chose, a voir si le changement climatique, qui n'est pas que du réchauffement, entraine davantage de précipitations qui pourraient modifier le manteau neigeux, entrainant de facto plus d'avalanches de poudreuse en altitude.