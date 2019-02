Atlantico partenaire de Make.org pour un autre grand débat dédié à l’Europe

Et vous, quelle Europe souhaitez-vous ? Alors que les élections européennes se tiendront à la fin du mois de mai, la plateforme citoyenne européenne Make.org, l'association Civico Europa, à l'origine de l'initiative WeEuropeans lance avec Atlantico une grande consultation pour se préparer à cette échéance.

Du 8 février au 15 mars, en 24 langues et dans 27 pays de l’Union Européenne, elle permettra à chaque citoyen de faire entendre sa voix en déposant des propositions pour réinventer l’Europe et en votant sur celles des autres.

100 millions d’Européennes et d’Européens au moins seront touchés par une campagne d’information et de mobilisation sans précédent à l’échelle du continent. 10 millions d’entre eux voteront et formuleront des propositions concrètes. Les 10 propositions plébiscitées constitueront un Agenda Citoyen présenté par les citoyens le 22 mars, dans l’enceinte du Parlement Européen, devant les acteurs politiques et de la société civile européenne de tous les pays. D’ici aux élections européennes de mai prochain, WeEuropeans portera l’Agenda Citoyen dans toute l’Europe afin que ces acteurs s’en emparent et prennent position à son égard.

WeEuropeans, une initiative non-partisane pour remettre les citoyens au cœur du projet européen

L’Europe apparaît comme à la croisée des chemins. Les Européens ont aujourd’hui le sentiment de ne plus se retrouver dans les actions de leurs leaders politiques et de l’Union Européenne dont ils se sentent éloignés. Cette distance ne pourra être comblée qu’en les remettant au centre du dispositif démocratique.

WeEuropeans est une initiative de réappropriation du projet européen par les citoyens de tous les pays de l’Union Européenne, qui vise à leur permettre de s’impliquer activement dans un débat public européen, d’être écoutés et surtout d’être entendus.

Pour accompagner cet exercice démocratique, vous pourrez participer sur Atlantico au grand débat européen via la plateforme ci-dessous. N'hésitez pas à vous en emparer pour faire entendre votre voix et vos propositions !