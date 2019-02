Faut-il croire aux voitures volantes que veulent développer les Japonais ?

Quel serait les avantages pour les très grandes villes de la production de ce nouveau type de véhicules ?

Profiter de la 3e dimension : Au jour où les centres villes sont saturés par la circulation, les déplacements par les airs peuvent apparaitre comme une solution. Les déplacements seraient plus rapides, les distances parcourues quotidiennement pourraient s’allonger et il serait imaginable de mieux répartir les densités de population. Le voyage en lui-même serait plus divertissement.

Si l'on arrivait à construire en masse des "automobiles" volantes, comment gèrerait-on l'espace aérien des métropoles ? Quels sont les obstacles au déploiement de ces véhicules ?

Tout dépend du fonctionnement du véhicule. Si il est entièrement autonome, nous pouvons imaginer que la gestion de l’espace aérien pourrait être automatisée et les déplacements optimisés via l’analyse bigdata.

Si il est piloté et certifié, il existe aujourd’hui des « règles de l’air » clairement définies. En se projetant sur un développement massif de ces solutions aériennes, la gestion du trafic pourrait toutefois s’avérer un sujet délicat. Les organismes et systèmes en charge de la gestion et de la surveillance du trafic aérien devront être adaptés en conséquence. Ce sujet fait partie des nombreux points à intégrer aux réflexions car il impacte tous les acteurs : Législateur, industriel, utilisateurs et observateur.