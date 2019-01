La Vierge Marie était “une jeune de Nazareth” ! Qui a bien pu dire ça ?

Le Pape François est un être résolument moderne. Il est actuellement à Panama pour les Journées Mondiales de la Jeunesse. Et que fait un Pape quand il s’adresse à des jeunes catholiques ? Eh bien il parle “jeune”.

Il a mis en garde les 600 000 participants contre l’utilisation frénétique et excessive d’internet. Pour lui il est faux de croire que les réseaux sociaux mènent le monde. Et il leur a donné en exemple la Vierge Marie qui par son rayonnement a changé le cours de l’Histoire. Cette “jeune de Nazareth” a-t-il dit, “ne sortait pas sur les réseaux sociaux de l’époque ». Et pourtant, a-t-il ajouté, son influence fut historique.

Avec tout le respect qui est dû au Saint-Père force nous est de relever des lacunes dans son discours. Pourquoi le Pape François a-t-il omis de dire que « la jeune de Nazareth » ne fumait pas de joints au pied de son HHLM (Habitation Hébreue à Loyer Modéré) ? Pourquoi n’a-t-il pas souligné qu’elle n’allait pas se trémousser en boîte avec son Joseph ?

S’agissant des « réseaux sociaux de l’époque » les historiens indiquent -et le Saint-Père doit quand même le savoir- que l’occupant romain avait bloqué Facebook, Twitter et Instagram. Les Juifs en effet s’en servaient pour s’adonner à une déplorable agitation. Mais « la jeune de Nazareth » a réussi à tromper la vigilance des censeurs. Et c’est par mail qu’elle a prévenu les trois Rois mages de la naissance du petit Jésus.

Le Pape est aussi un être pétri de contradictions. Ce qui rajoute une touche fascinante à sa personnalité. Oubliant tout le mal qu’il avait dit des réseaux sociaux il a demandé aux jeunes catholiques d’aller sur l’application « Click to pray » qui permet de prier en ligne. Sacré François va !