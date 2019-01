Mélenchon président? Oui c'est possible!

Le Venezuela est dans la tourmente. Le président du parlement, Juan Guaido, s'est proclamé "président en exercice" à la place de Maduro dictateur vacillant. Guaido a pour lui la légitimité des urnes vu qu'il a gagné les élections législatives.

Le bilan de Maduro n'est pas enviable. Des dizaines de morts dans les rangs des manifestants pro Guaido. Un pays en ruines. Plus de deux millions de Vénézuéliens exilés à l'étranger pour fuir la faim et la misère.

En conséquence de quoi la plupart des pays civilisés ont reconnu, ou s'apprêtent à le faire, Juan Guaido comme président légitime. Mais Maduro bénéficie encore d'un soutien de taille: celui de Jean-Luc Mélenchon.

Le patron de la France insoumise aimait Castro. Castro est mort. Il aimait Chavez. Chavez est mort. Alors il lui reste Maduro.

Comparant la Fance et le Venezuela, Mélenchon a déclaré: "C'est comme si moi je me proclamais président parce qu'il y a des manifestations de Gilets Jaunes"! Donc en suivant son raisonnement, et l'exemple qu'il déplore de Juan Guaido, il aurait pu devenir président de la République. Mais respectueux de nos lois il a écarté cette éventualité.

C'est bien dommage. Car avec Macron on s'ennuie ferme. Mélenchon président nous aurait égayés. Avec lui ça aurait été la rigolade garantie. Et il aurait été reconnu par trois pays unanimement respectés: Cuba, le Venezuela (celui de Maduro) et la sympathique Corée du Nord.

Suite à sa déclaration Mélenchon a accepté, à la demande des militants de la France insoumise quand même interloqués, de se soumettre à une expertise psychiatrique. Fort heureusement pour lui, le psy qui a rendu son diagnostic était encarté à l'extrême gauche.

Il a décrété que Mélenchon souffrait de "la folie des grandeurs". Cette pathologie n'étant pas jugée dangereuse, notre Lider Maximo n'a pas été hospitalisé.

Il est donc libre de ses mouvements. Pour autant ne vous fiez pas au psy qui l'a examiné. Si vous croisez Mélenchon dans la rue, dites-lui: "Bonjour monsieur le président". Sinon, il peut devenir méchant.