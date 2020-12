Du chocolat noir contre le coronavirus ?

Des chercheurs américains de l'université d'État de Caroline du Nord ont tenté de découvrir si un sous-groupe des flavanols, des substances naturellement présentes dans le cacao, sous-groupe connu sous le nom de flavan-3-ols, pouvait renforcer le système immunitaire d'une personne pour l'aider à combattre le coronavirus, selon des travaux cités par le Daily Mail.

L'étude, publiée en décembre dans la revue Frontiers in Plant Science, a révélé que les flavan-3-ols peuvent se lier à Mpro, une enzyme créée par le coronavirus qui est cruciale pour permettre au virus de se répliquer. empêchant sa fonction et donc empêchant sa capacité à se répliquer et à se propager.

Les flavanols sont un groupe de composés chimiques présents dans de nombreux produits alimentaires, notamment le thé vert, les raisins muscadins, le chocolat noir, les myrtilles et le vin.

Ils ont déja été associés à divers avantages pour la santé, notamment une meilleure circulation sanguine dans les jambes des plus de 60 ans et une meilleure agilité mentale.