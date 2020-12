Covid-19 : un nouveau système de ventilation, testé au 100 Club à Londres, va-t-il permettre de sauver le monde de la nuit et de rouvrir les discothèques ?

Alors que les discothèques sont fermées depuis le mois de mars, les patrons de clubs et de salles de concerts ou de théâtres pourraient retrouver un peu d’espoir. Selon des informations de RTL, le 100 Club à Londres souhaite mettre fin à cette période d'inactivité en déployant un nouveau disposifit innovant. La salle de concerts et boîte de nuit londonienne va essayer un système d'aération novateur et très performant censé éliminer les traces de Covid-19 et d'agents pathogènes présentes de l'air.

Dans un post Instagram, repéré par la rédaction du magazine de musique électronique Trax, cette institution londonienne s'appuie sur les chiffres mis en avant par la société Pathogen Reduction Systems, et avance que ce système permettrait de « désactiver 99,99% des agents pathogènes dans l'air, incluant la Covid-19, la grippe etc. ».

Ce système de traitement révolutionnaire et d’une très grande efficacité fonctionne en passant l'air à travers une lumière ultraviolette de 254 nanomètres. En cas de succès, le 100 Club espère prouver que « l'intégration de ce système dans la climatisation des bâtiments permet de créer un environnement sécuritaire ».

La ville de Londres a de nouveau été confinée le samedi 19 décembre suite à la découverte d'une souche « plus contagieuse » du coronavirus. Le secteur du monde de la nuit à travers la planète n'a toujours aps de perspective pour d'éventuelles réouvertures des boîtes de nuit, des clubs.