Le premier syndicat du groupe Canal+ exprime son indignation après le licenciement de Stéphane Guy suite à ses propos sur Sébastien Thoen

Après la tempête Mediapro et le séisme pour la chaîne Téléfoot et ses employés, le monde de la télévision est marqué par de nouvelles tensions au sein de la plus célèbre des chaînes cryptées françaises suite au départ de Sébastien Thoen.

+Libres, le premier syndicat du groupe Canal+, s'est dit « indigné et choqué » du licenciement du commentateur sportif Stéphane Guy « tant sur le fond que sur la forme », dans un communiqué publié ce lundi 28 décembre.

Alors que Canal+ « a construit son image et sa réputation, entre autres sur l'impertinence, la caricature et l'autodérision, cet événement démontre le mépris de notre direction et de notre actionnaire pour ces valeurs », selon le communiqué du syndicat.

Cette prise de position intervient après la décision de Canal+ de licencier le 24 décembre son commentateur pour avoir salué l'humoriste Sébastien Thoen, lui-même renvoyé début décembre pour une parodie visant CNews, la chaîne détenue par Vivendi, groupe de Vincent Bolloré.

La polémique et le renvoi de Sébastien Thoen sont intervenus après une parodie diffusée sur le site de paris Winamax. Sébastien Thoen détournait les codes de l’émission phare de CNews, L’Heure des Pros, avec notamment Julien Cazarre et Thomas Séraphine.

Stéphane Guy avait rendu hommage lors d’un match à Sébastien Thoen. Le commentateur avait estimé que Sébastien Thoen n'avait pas « la sortie qu'il aurait méritée ».

Pointant « les problèmes de gouvernance » du groupe Canal+, le syndicat dit craindre « d'autres départs tout aussi destructeurs de valeur et nuisant gravement à l'image de la chaîne ».