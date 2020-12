Covid-19 : Kate Middleton et le prince William ont scandalisé les Anglais lors d’une promenade avec des membres de la famille royale

Depuis le début de la crise sanitaire, Kate Middleton et William ont montré l'exemple, à travers le port du masque et le respect des gestes barrières. L’attitude récente du duc et la duchesse d'Edimbourg a pourtant malheureusement fait couler beaucoup d’encre outre-Manche. Selon la rédaction de CNews, le prince William et son épouse ont été aperçus sur les terres de Sandringham, le refuge préféré de la famille royale pour les vacances, lors d'un parcours illuminé en forêt en compagnie de leurs trois enfants.

La famille a été rattrapée par le prince Edward, son épouse Sophie et leurs deux enfants. Sans respecter scrupuleusement les gestes barrières, les deux familles ont été prises en photo en train de discuter de manière rapprochée. Les enfants jouaient ensemble notamment, selon le Daily Mail. Au total, ils étaient au nombre de neuf.

Comme en France, la règle de six personnes au maximum regroupées dans un même lieu est requise en Angleterre.

Des sources provenant de Buckingham ont défendu le duc et la duchesse d'Edimbourg en affirmant que ce « contact » était accidentel puisque les deux familles étaient censées visiter ce parcours lumineux lors de deux créneaux différents.

Cette polémique évoque les récents débats en France autour d'un dîner à l'Elysée organisé avec Emmanuel Macron et les ténors de la majorité LREM, la veille de l'annonce de sa contamination à la Covid-19.

Face au nouveau variant et à la souche mutante du Covid-19, une partie du Royaume-Uni est à nouveau confinée.