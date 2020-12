Nouvel an : David Guetta va organiser un DJ set caritatif à Paris qui sera diffusé en streaming le 31 décembre 2020

Après Miami en avril et New York en mai, David Guetta va proposer un troisième concert de charité en streaming United at Home, à Paris, pour la Saint-Sylvestre. Cet évènement va permettre de lever des fonds pour aider à lutter contre la pandémie. Le lieu de ce DJ set exceptionnel est encore tenu secret.

Le couvre-feu sera en vigueur à Paris le soir du 31 décembre 2020. Le public ne pourra donc pas assister physiquement à l’événement au regard des mesures sanitaires, comme lors des deux autres événements organisés par David Guetta à Miami (quelques spectateurs à leurs balcons) et à New York lors du précédent confinement. Tout se passera donc par écran interposé.

Le DJ va célébrer la Saint-Sylvestre avec ses fans à cette occasion pour le passage au nouvel an à minuit le 31 décembre (heure française) pour ce concert planétaire. Le concert doit débuter le 31 décembre à 23h45.

Les dons des spectateurs via Internet seront reversés à l'Unicef et aux Restos du Coeur. Le DJ set sera filmé en 4K Ultra HD.

Le concert sera diffusé en direct sur Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, Twitch, VK et Insight TV.

Depuis le début de sa série de livestream United At Home en avril, le DJ aux deux Grammy Awards a déjà récolté plus de 1,2 million d'euros pour la bonne cause et contre la Covid-19.

Voici le lien pour retrouver le concert à Paris le soir du 31 décembre :

Voici les vidéos des deux précédents DJ set caricatifs de David Guetta organisés à Miami et à New York :