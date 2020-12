© BERTRAND GUAY / AFP © BERTRAND GUAY / AFP © BERTRAND GUAY / AFP

Carton rouge Ligue 1 : la chaîne Téléfoot va s'arrêter Avec Atlantico Rédaction Selon des informations du Figaro et de L’Equipe, la chaîne Téléfoot qui diffuse la majorité des rencontres du championnat de football professionnel de Ligue 1 va cesser d’émettre et fermer au bout de quelques mois à peine. Beaucoup de questions se posent pour les salariés et sur le plan économique pour les clubs.

