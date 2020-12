Déconfinement : la réouverture de la Tour Eiffel est reportée « jusqu'à nouvel ordre »

La Tour Eiffel est fermée depuis le 30 octobre suite au confinement. L’un des monuments les plus visités au monde devait rouvrir le 16 décembre, avec la levée du confinement. Le gouvernement a annoncé jeudi que la levée des restrictions serait plus progressive. Les musées, les salles de spectacle et les cinémas resteront fermés trois semaines de plus.

La réouverture de la Tour Eiffel a donc été reportée « jusqu’à nouvel ordre ».

Selon des informations du Figaro, la fréquentation de la tour Eiffel a baissé d'environ 80% par rapport à 2019 et son chiffre d'affaires de 70%, selon des précisions fin octobre de la Société d'exploitation de la tour Eiffel (Sete). Le monument accueille normalement « 80 à 85% » de visiteurs étrangers selon la Sete.

«Nos visiteurs ayant acheté des billets à l'avance pour des visites entre le 16 décembre et le 6 janvier 2021 seront remboursés en début de semaine prochaine», selon les précisions du compte Twitter officiel du monument.