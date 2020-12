Argentine : une sénatrice propose que l’effigie de Diego Maradona soit reproduite sur les billets de banque

Le peuple argentin a été profondément ému par la mort à la fin novembre de la légende du football Diego Maradona. Trois jours de deuil national avaient été décrétés après sa disparition. Diego Maradona pourrait bien à l’avenir figurer sur des billets de banque en Argentine, selon des informations de CNews.

La sénatrice Norma Durango aurait présenté un projet au Congrès. Elle souhaiterait que sur les billets de 1.000 pesos (d’une valeur d’environ 10,12 euros), soit représenté le visage de Diego Maradona d'un côté et un de ses plus célèbres buts sur l'autre face du billet. Norma Durango aurait notamment proposé la reproduction de la célèbre « Main de Dieu », un but inscrit lors de la Coupe du monde 1986 contre l’Angleterre.

« L’idée n’est pas seulement de rendre hommage à notre idole la plus importante, mais aussi de penser à la question économique. Nous pensons que lorsque les touristes viendront ici, ils voudront emporter un « Maradona » avec eux. »

Certains Argentins seraient opposés à cette idée. Avoir un geste « illégal », un but inscrit de la main, sur un document officiel du gouvernement pourrait être mal perçu et déconsidéré.

Norma Durango, sénatrice de la province de La Pampa, a confié que la décision finale serait prise par les législateurs, qui étudieront cette proposition en début d'année prochaine.