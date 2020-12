La famille de Roald Dahl s'excuse pour son antisémitisme

La famille de Roald Dahl a présenté ses excuses pour son antisémitisme dans une déclaration publiée sur le web officiel de l'auteur, révèle The Guardian ce dimanche.

Décrit sur le site comme "le meilleur conteur du monde", Roald Dahl dont les livres - Charlie et la chocolaterie, Matilda, Sacrées Sorcières, etc. - ont accompagné des générations d'enfants, était aussi un antisémite revendiqué. Dans une interview accordée au New Statesman en 1983, il déclarait : "Il y a un trait dans le caractère juif qui provoque de l'animosité, peut-être est-ce une sorte de manque de générosité envers les non-juifs. Il y a toujours une raison pour laquelle l'anti-quelque chose surgit". Et lui d'ajouter : "Même un salaud comme Hitler ne s'en est pas pris à eux sans raison." Dahl a ensuite reconnu son antisémitisme dans un article paru dans The Independent en 1990, déclarant : "Je suis certainement anti-israélien, et je suis devenu antisémite dans la mesure où vous pouver trouver un juif dans un autre pays comme l'Angleterre qui soutient fortement le sionisme."

"La famille Dahl et la Roald Dahl Story Company s'excusent profondément pour la peine durable et compréhensible causée par certaines des déclarations de Roald Dahl", peut-on lire dans le communiqué. "Ces propos tendancieux sont incompréhensibles pour nous et contrastent fortement avec l'homme que nous avons connu et avec les valeurs qui sont au cœur des histoires de Roald Dahl, qui ont eu un impact positif sur les jeunes pendant des générations", poursuivent les auteurs du communiqué. Ils concluent en espérant que "comme il l'a fait, de la meilleure des manières comme de la pire, Roald Dahl peut nous permettre de nous souvenir de l’impact durable des mots".

Le Guardian souligne que ces excuses n'ont pas été envoyées à des organisations juives.