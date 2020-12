Covid-19 : les anciens présidents américains Barack Obama, George W. Bush et Bill Clinton sont prêts à se faire vacciner en direct

George W. Bush est à l’origine d’une initiative originale aux Etats-Unis sur le dossier de la lutte contre la Covid-19. Selon des informations de CNews, qui cite la rédaction de CNN, George W. Bush a récemment contacté le Dr Anthony Fauci, directeur de l’Institut national des allergies et maladies infectieuses, et le Dr Birx, coordinatrice du groupe de travail sur le coronavirus à la Maison Blanche, pour savoir comment il pouvait aider à promouvoir le vaccin lorsqu’il sera prêt.

Freddy Ford, son chef de cabinet, s’est exprimé sur la question :

« Les vaccins doivent être jugés sûrs et administrés aux populations prioritaires. Ensuite, le président Bush fera la queue pour le sien, et le fera volontiers devant la caméra ».

Interrogée par CNN, l’attachée de presse de Bill Clinton a fait savoir qu’il était également disposé à se faire vacciner publiquement « si cela peut contribuer à inciter tous les Américains à faire de même ».

Barack Obama serait également prêt à montrer l’exemple sur la question de la vaccination contre la Covid-19. Il l'explique dans une interview qui doit être diffusée ce jeudi, selon des informations de CNews : « J’ai une confiance totale en Anthony Fauci, que je connais et avec qui j’ai travaillé […] donc, si Anthony Fauci me dit que ce vaccin est sûr et qu’il peut vous immuniser, vous empêcher d’attraper la Covid-19, je le prendrai. Je pourrais le prendre à la télévision ou me faire filmer, juste pour que les gens sachent que j’ai confiance en cette science ».

Reste à savoir si cette décision des anciens présidents américains et leur implication en faveur de la vaccination va rassurer et réellement encourager leurs compatriotes à se faire vacciner. L’attitude de Joe Biden et de Donald Trump sur une vaccination éventuelle sera également scrutée avec beaucoup d’attention.