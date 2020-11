Mort de Christophe Dominici à l’âge de 48 ans

L'ancien international de rugby Christophe Dominici a été retrouvé mort dans le parc de Saint-Cloud, selon des informations de Paris-Match. L'ancien joueur du Stade français était âgé de 48 ans.

Selon des informations de Paris-Match, il serait monté sur le toit d'un bâtiment désaffecté du parc en début d'après-midi avant de sauter, selon les précisions d’une source policière à l'AFP. Selon le parquet de Nanterre, un témoin aurait vu l'ancien joueur faire une chute de 10 mètres.

Christophe Dominici aura marqué des générations entières de joueurs et d'amoureux du rugby. Christophe Dominici a fait ses débuts à Toulon, club où il a été formé. Sa carrière en club a été couronnée de succès au Stade Français durant l'ère de Max Guazzini. L'un de ses matches et de sa performance avec l'équipe de France contre les All Blacks est entrée dans la légende du rugby français. Il comptabilisait 65 sélections avec l'équipe de France.

Il avait récemment fait son retour sur la scène médiatique en s'engageant pour la reprise du club de rugby de Béziers. Son projet aurait été retoqué par la DNACG, le gendarme financier du rugby français.

Depuis cet échec qui l'a marqué, Christophe Dominici s'était mis en retrait, et demeurait injoignable, selon la rédaction de Midi Olympique.

Le monde du rugby est en deuil suite à l'annonce de la disparition de Christophe Dominici.