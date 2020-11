Xbox Series X : Microsoft lance officiellement sa nouvelle génération de consoles ce 10 novembre

Les fans de jeux vidéo ont marqué cette journée du mardi 10 novembre d’une pierre blanche. La nouvelle génération de consoles est enfin accessible pour le grand public dans le monde entier. Microsoft sort sa dernière console de nouvelle génération, la Xbox Series X, une pépite sur le plan technique et technologique, selon les principaux médias du secteur. Elle est en effet beaucoup plus puissante et performante que l’actuelle génération de consoles de Microsoft, la Xbox One. Sony pourrait être menacé par les prouesses de la nouvelle Xbox de Microsoft.

Sony arrive avec un peu de retard par rapport à son concurrent et va proposer sa nouvelle machine, la Playstation 5, le 19 novembre prochain. Les "gamers" du monde entier vont donc vivre un mois de novembre passionnant.

Microsoft propose deux modèles en réalité dès ce 10 novembre pour sa toute nouvelle console : la Xbox Series X, plutôt orientée gaming haut de gamme (vendue 500 euros) et la Xbox Series S, sans lecteur de disque (vendue moins de 300 euros, soit un écart de 200 euros avec la version X qui implique forcément des concessions en termes de puissance graphique et de performances).

Alors que la lancement de la nouvelle génération devait être une aubaine économique et financière pour l’industrie vidéoludique, reste à savoir si les chiffres de ventes et si l’approvisionnement des nouvelles consoles avant d’éventuelles ruptures de stocks seront au rendez-vous. Les reventes des consoles et les sommes à débourser sur les plateformes comme Ebay vont aussi atteindre de nouveaux sommets dans les prochains jours.

Ces sorties vont permettre à Microsoft et à Sony de réaliser de belles performances de ventes en principe avec la période du Black Friday aux Etats-Unis en cette fin novembre lors de la période de Thanksgiving et à l’occasion des fêtes de fin d’année. Le Père Noël devrait livrer des quantités importantes de Xbox Series X et de Playstation 5 sous le sapin cette année pour le plus grand bonheur des petits et des grands.

Face à la pandémie de Covid-19 et avec les récentes restrictions concernant les commerces non-essentiels, les vendeurs de jeux vidéo se sont organisés en France. La firme Micromania et la Fnac, Darty ou Leclec proposent à leurs clients et aux joueurs de retirer leurs consoles dans leurs magasins (via le système click and collect, cliquer et récupérer) ou par livraison.

Certains clients ont déjà pu récupérer les nouvelles consoles Xbox Series X et Xbox Series S.

Avec le confinement et la pandémie de coronavirus, l’industrie du jeu vidéo rencontre un franc succès. Le cloud gaming, l’achat de jeux en version dématérialisée et les parties en multi-joueurs pour rester en contact avec ses proches et ses amis sont la clé de cette réussite.