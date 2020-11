Soupçons de violences conjugales : Johnny Depp évincé de la saga "Les Animaux fantastiques"

Johnny Depp, qui incarne le sorcier Gellert Grindelwald dans la saga cinématographique "Les Animaux fantastiques", dérivée de l’univers Harry Potter, a été "prié de démissionner" de son rôle, a-t-il révélé ce vendredi 6 novembre.

Cette mise à la porte fait suite au verdict de son procès en diffamation contre le tabloïd britannique The Sun, qu'il a perdu. L'acteur de Pirate des Caraïbes avait attaqué News Group Newspapers (NGN), société éditrice du quotidien The Sun, après que ce dernier l'a accusé d'avoir frappé l'actrice Amber Heard lorsqu'ils étaient mariés. La Haute Cour de Londres l'a débouté, estimant que les accusations du journal étaient "substantiellement vraies" car "la grande majorité des agressions présumées avaient été prouvées". Johnny Depp n'a néanmoins jamais été condamné à ce jour pour violences conjugales.

"Le jugement surréaliste de la cour britannique ne changera rien à mon combat pour dire la vérité, et je confirme mon intention de faire appel. Ma résolution demeure solide et je compte prouver que les allégations portées à mon encontre sont fausses. Ma vie et ma carrière ne seront pas définies par ce moment précis", a annoncé vendredi Johnny Depp sur les réseaux sociaux. Il précise, dans son message, qu'il a été "prié de démissionner par la Warner Bros du rôle de Grindelwald" pour le prochain film Les Animaux fantastiques, ce qu'il a "accepté".

"Johnny Depp quittera la franchise Fantastic Beasts", a confirmé un porte-parole de la Warner Bros. La star sera donc remplacée par un autre acteur pour ce film dont la sortie mondiale est prévue à l'été 2022.