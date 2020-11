Les jeunes Britanniques sont plus gros que les jeunes de tous les autres grands pays européens dont la France

Une étude, publiée dans le journal Lancet, a comparé les poids et tailles moyens des jeunes Britanniques âgés de 19 ans note le quotidien britannique Daily Mail. Elle a montré que les filles avaient un indice de masse corporelle (IMC) moyen plus élevé - 23,8 - que dans n'importe quel autre pays d'Europe. Les garçons ont un IMC moyen de 23,5, plus lourd que tous les pays européens.

Alors que la taille moyenne en Grande-Bretagne a augmenté en 35 ans, elle n'a pas suivi le rythme de celles d'autres pays. Les hommes britanniques âgés de 19 ans mesuraient en moyenne 176,3 cm en 1985, se classant en 28e position dans le monde. L'année dernière, la Grande Bretagne est tombée au 39e rang mondial.

Pour les femmes âgées de 19 ans, la taille moyenne est passée de 162,7 cm à 163,9 cm au cours de la même période, passant de la 42e à la 49e place sur la liste mondiale.

La semaine dernière, les chiffres publiés par le National Health Service (NHS) ont révélé qu'un nombre record d'enfants sont obèses à la fin de l'école primaire. Plus d'un tiers des enfants de 10 et 11 ans sont en surpoids ou obèses - ce qui les expose à des problèmes de santé plus tard dans la vie - et les experts craignent que la crise ne soit encore plus grave après les confinements provoqués par le coronavirus