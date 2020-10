Selon des chercheurs des Pays-Bas, il y aurait une quatrième paire de glandes salivaires, dans votre tête

Tout livre d'anatomie moderne ne montrera que trois principaux types de glandes salivaires: une placée près des oreilles, une autre sous la mâchoire et une autre sous la langue rappelle le New York Times.

Mais «Maintenant, nous pensons qu'il y en a une quatrième paire de glandes salivaires» déclare le Dr Matthijs Valstar, chirurgien et chercheur au Netherlands Cancer Institute et auteur de l'étude, publiée le mois dernier dans la revue Radiotherapy and Oncology.

Les cancérologues prennent de nombreuses précautions pour éviter d'endommager les glandes salivaires lors de séances de radiothérapie, qui peut compromettre définitivement ces tissus délicats à la moindre erreur.

En étudiant un ensemble de scans à partir d'un appareil capable de visualiser les tissus en détail, les chercheurs ont remarqué deux structures inconnues au centre de la tête: un duo de glandes plates, de quelques centimètres de longueur, reliées discrètement à des tubes qui relient les oreilles à la gorge.

Cette découverte pourrait aider à comprendre pourquoi les personnes qui subissent une radiothérapie pour un cancer de la tête ou du cou se retrouvent si souvent avec une sécheresse chronique de la bouche et des problèmes de déglutition. Parce que ces glandes très discrètes n'étaient pas connues des médecins, personne n'a jamais essayé de les protéger» pendant les traitements.