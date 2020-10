Covid-19 : le marché de Noël des Tuileries est annulé à Paris suite au coronavirus

La magie de Noël sera perturbée cette année à Paris. Le marché de Noël des Tuileries sera annulé pour cette édition 2020, selon des informations de CNews. "L'événement "la magie de Noël" n'aura pas lieu cette année en raison de la crise sanitaire. Reprise en 2021 pour une meilleure année", selon les précisions de l'association "Le monde festif" qui organise ce marché de Noël.

Une centaine de petites maisons en bois, une patinoire, une grande roue et le sapin de Noël étaient installés à côté du Louvre durant de nombreuses semaines chaque année pour célébrer Noël et permettre aux parisiens et aux touristes de combler ainsi leur liste de cadeaux et d'envies au Père Noël. Né en 2018, ce marché de Noël remplace celui organisé jusqu'en 2017 sur les Champs-Élysées.