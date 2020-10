La Chine se met à aimer le lait après l'avoir ignoré pendant plusieurs générations

L'appétit de la Chine pour le lait a explosé ces dernières années. Ce pays de près d'1,4 milliard d'habitants est désormais le deuxième plus grand consommateur de produits laitiers au monde, et les importations s'envolent souligne la BBC.

Dans les années 1980 en Chine, le lait en poudre était vu comme un produit de santé et il était généralement utilisé pour les bébés et les personnes âgées. Mais aujourd'hui, le lait et les autres produits laitiers, en particulier le lait UHT de longue durée et les yaourts à boire, sont désormais facilement et à bon marché disponibles dans les villes chinoises.

Pourtant de nombreuses personnes en Chine, comme dans une grande partie de l'Asie, sont intolérantes au lactose. Les enfants produisent une enzyme qui leur permet de digérer le lait, mais dans une grande partie du monde, ses niveaux diminuent à mesure qu'ils grandissent. A petite dose, le lait est toléré même en cas d'intolérance au lactose.

On note que le processus de fermentation utilisé dans la fabrication des yaourts décompose le lactose cela explique peut-être pourquoi une grande partie des produits laitiers consommés en Chine est consommée sous forme de yaourt.