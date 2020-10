Shocking : Elisabeth II est apparue sans masque lors de sa première sortie officielle depuis le mois de mars

"Queen criticised for not wearing face mask in first appearance since lockdown" titre le quotidien gratuit Metro, à Londres. Pour une fois lors d'une sortie officielle, ce n'est pas la couleur (délicieusement rose, sauf son sac, qui reste noir comme ses gants et ses chaussures comme le remarque le Daily Mirror) de la robe, du chapeau ou du manteau de la reine Elisabeth II qui a attiré le plus de commentaires : c'est le fait que malgré son âge cacnonique, et le caractère emblématique de ce choix, elle n'a pas porté de masque, alors que la pandémie de coronavirus ravage le Royaume Uni, et oblige à des mesures drastiques comme l'interdiction faite aux Londoniens de recevoir des amis chez soi, à domicile.

Cette royale est d'autant plus symbolique que c'est la première depuis le mois de mars. Le fait de porter un masque aurait été un message fort, invitant la population à respecter les précautions mises en avant par le gouvernement dans tout le pays. De plus, le prince William qui accompagnanit sa grand mère dans un centre de recherche médicale, ne portait pas, lui non plus, de masque.

L'entourage de la reine a beau répéter que les 48 personnes qui ont été en contact avec la reine, avaient préalablement été testées (mais on ignore quand ces tests ont eu lieu) et que chacun soit resté à 2 m des autres participants, cela ne change rien à l'éonnement et à la réprobation générale