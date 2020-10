Barron Trump, le fils de Donald et Melania Trump, a lui aussi été testé positif au Covid-19

Alors que le président américain Donald Trump a récemment été confronté au coronavirus, son fils, Barron Trump, a également contracté le virus. Fort heureusement, il n'a pas présenté de symptôme et serait actuellement négatif depuis.

Melania Trump a révélé que son fils avait été confronté au virus alors qu'elle donnait son témoigage sur sa propre expérience.

La "First Lady" et son mari Donald Trump ont été testés positifs il y a deux semaines.

Melania Trump s'est confiée sur cette "expérience" de la pandémie et sur le fait que Barron ait été testé positif :

"A notre grand soulagement il a d'abord était testé négatif, mais, comme beaucoup de parents au cours des derniers mois, je ne pouvais m'empêcher de penser "et qu'en sera-t-il demain et le jour suivant ?". Mes craintes sont devenues réalité quand il a été positif. Heureusement c'est un adolescent fort et il n'a manifesté aucun symptôme".

Melania Trump a révélé, que dans son cas personnel et dans les jours qui ont suivi son propre diagnostic positif, elle a vécu des "montagnes russes de symptômes".

La Fist Lady était contente que "nous avons traversé cela tous les trois en même temps, nous avons pu ainsi prendre soin les uns des autres et passer du temps ensemble. [...] Je veux que les gens sachent que j'ai conscience de la chance que nous avons eu, avec ma famille, de recevoir les traitements dont nous avons bénéficié".

Mardi, le médecin de la Maison Blanche a officiellement déclaré que Donald Trump avait été testé négatif au Covid-19 et n'était plus contagieux.