Les jeunes Américains blancs se lavent moins les mains que le reste de la population après avoir été aux toilettes ou avant de manger

Deux enquêtes ConsumerStyles de Porter Novelli Public Services, l'une en octobre 2019 et l'autre en juin 2020 montrent une évolution dans le lavage de mains après utilisation des toilettes à la maison; ou des toilettes publiques ; après avoir toussé, éternué ou s'être mouché; avant de manger à la maison; avant de manger au restaurant souligne le Daily Mail, en citant une étude du CDC (Center for Disease Control and Prevention).

Ceci, au moment où le lavage de mains est une des mesures recommandées pour lutter contre la propagation du coronavirus.

En 2020, 71,2% ont déclaré qu'ils se souvenaient s'être lavé les mains après avoir toussé, éternué ou s'être mouché, contre 53,3% en 2019, soit une augmentation d'un tiers. Par contre, une personne sur quatre dit ne pas s'être lavé les mains dans ces circonstances.

Seuls 71% des répondants blancs et 70,8% des répondants âgés de 18 à 24 ans l'ont fait. Soit moins que la moyenne : alors que 75,9% des Hispaniques et 80,6% des Afro-Américains, ainsi qu'environ 80% des adultes d'âge moyen, ont signalé qu'ils s'étaient lavés les mains.