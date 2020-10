Coronavirus : un test rapide britannique fait et traité à l'hôpital donne un résultat en deux heures

En mars et avril 2020, des scientifiques de l'hôpital général de Southampton ont testé 500 personnes présentant des symptômes de coronavirus avec un test rapide de Covid-19, effectué au chevet du patient dans son lit et analysé par une machine installée au sein même du service hospitaliers selon une étude publiée par le journal The Lancet Respiratory et citée par la BBC.

Les chercheurs ont comparé ces résultats avec ceux d'environ 500 patients n'ayant reçu que les tests standards avec un écouvillon nez et gorge qui ont dû être envoyés à un laboratoire extérieur pour analyse.

Les patients qui ont subi le test rapide dans leurs lits, et se sont révélés positifs ont été isolés ou placés dans des salles dédiées au coronavirus en moyenne un jour plus tôt que les patients en attente de résultats standard via un test avec un écouvillon.

Au début de la pandémie, les scientifiques ont découvert qu'il fallait en moyenne 21 heures pour faire et obtenir le résultat des tests standard, ce qui retardait le passage des patients dans la bonne partie de l'hôpital, avec tous les risques de contamination que cela comporte.