Cueillette de champignons : ne pas faire confiance aux applications de reconnaissance sur téléphone mobile

Le début de l’automne marque le début de la saison des champignons et de leur cueillette : attention aux risques d'intoxications provoquées par de schampignons non comestibles souligne l’agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation (Anses).

L'agence explique : "Les risques d’intoxications sont multiples : confusion d’une espèce comestible avec une espèce toxique, consommation de champignons comestibles en mauvais état ou mal cuits. En 2019, plus de 2000 cas d’intoxication ont été rapportés aux Centres antipoison, entre le 1 juillet et le 31 décembre. Ces intoxications ont eu lieu principalement au mois d’octobre (57% des cas)".

Pour quelques cas ajoute l'agence, "la confusion entre espèces était favorisée par l’utilisation d’applications de reconnaissance de champignons sur smartphone, qui avaient donné des identifications erronées sur les champignons cueillis".

Selon France Bleu : "Le centre antipoison de Paris a lancé une étude après l'intoxication sévère d'une famille de trois personnes l'an dernier. Le père avait utilisé une application. Résultat : trois hépatites sévères, le placement de l'enfant en réanimation et une greffe de foie pour le père." Et des tests ont montré que ces applications "se trompent à plus de 50% sur l'espèce" selon le Dr Jérôme Langrand.