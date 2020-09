Covid-19 Alexandre Benalla transféré à l'hôpital Cochin à Paris

Les pompiers sont intervenus au domicile d'Alexandre Benalla (29 ans) mardi soir. puis 'ex-proche collaborateur d'Emmanuel Macron "a été hospitalisé vers 21 heures à l'hôpital Cochin en urgence relative" selon Le Parisien.

L'information a été confirmée par Alexandre Benalla, lui-même, à Europe 1. L'ex-conseiller ne se sentait pas bien depuis trois jours;.

Alexandre Benalla est, par ailleurs,visé par six enquêtes judiciaires. Début septembre, le parquet de Paris a demandé son renvoi devant le tribunal correctionnel pour « faux » et « usage de faux » et « obtention indue d'un document administratif » accusé d'avoir utilisé des passeports diplomatiques, après son départ de l'Elysée.

Sur son compte Twitter, il se présente ainsi "Fondateur de https://comya.group. Président de @InstitutVidocq Ancien adjoint au Chef de Cabinet du Président de la République française"