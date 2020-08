Corinna zu Sayn-Wittgenstein se confie sur sa relation avec l'ancien roi Juan Carlos et révèle qu'elle était effrayée de finir comme Diana

L’ex-maîtresse de l'ancien roi d'Espagne Juan Carlos, Corinna zu Sayn-Wittgenstein, s’est confiée à la BBC sur le safari qui avait provoqué la chute médiatique de l'ancien monarque. Interrogée sur ce safari, elle n’a pas souhaité s’étendre sur cette partie de chasse et sur les détails de l’animal abattu, selon des informations de la BBC. Elle a indiqué qu’elle avait vécu cette expérience comme "traumatisante".

Le safari au Botswana était un cadeau du roi à son fils pour son dixième anniversaire. Juan Carlos était devenu proche des enfants de Corinna zu Sayn-Wittgenstein lors de sa relation amoureuse avec elle de 2004 à 2009, une relation dont le public espagnol ne savait rien à l'époque. Depuis 1962, il est marié à la reine Sofia.

Corinna zu Sayn-Wittgenstein s’est confiée à la BBC sur ce voyage :

"Je n'avais pas envie de faire ce voyage. J'ai senti que le roi Juan Carlos essayait de me faire revenir vers lui, et je ne voulais pas donner une fausse impression. J'avais presque des prémonitions sur ce voyage."

A son retour à Madrid, les médias ont alors révélé l'histoire du safari et de cette chasse à l’éléphant. Ce voyage a donné une mauvaise image du roi Juan Carlos.

Corinna zu Sayn-Wittgenstein s’est confiée sur le climat particulièrement pesant lors du scandale lié au safari :

"Il y avait des forces à l'œuvre à l'intérieur du palais qui travaillaient à faire avancer Juan Carlos, essayant d'accélérer une abdication. Dès le moment où je suis revenu de ce voyage, j'étais sous surveillance à part entière. C'était le début d'une campagne pour me dépeindre comme un personnage maléfique qui avait égaré cet homme lors de ce voyage pendant une grande crise économique."

Lors d'un voyage d'affaires au Brésil, Corinna zu Sayn-Wittgenstein dit avoir été suivie. Et qu'elle a reçu une menace de mort anonyme lui disant qu'il y avait de nombreux tunnels entre Monaco et Nice - une référence à l'accident qui a tué la princesse Diana. Dans son appartement suisse, un livre a été laissé dans son salon sur la mort de la princesse.

Plus tard en 2012, elle affirme avoir été visitée à Londres par le chef du renseignement espagnol, Félix Sanz Roldán.

"Il a dit qu'il avait été envoyé par le roi. Le principal avertissement était de ne pas parler aux médias. Il a dit que si je ne suivais pas ces instructions, il ne garantirait pas ma sécurité physique ou la sécurité physique de mes enfants."

Corinna zu Sayn-Wittgenstein s’est aussi confiée à la BBC sur les débuts de sa relation avec l’ancien roi Juan Carlos :

"Nous avons fini par parler au téléphone pendant quelques mois. Le premier rendez-vous était au début de l'été. Nous avons toujours beaucoup ri. […] Nous avions de nombreux intérêts communs – la politique, l’histoire, la nourriture, le vins. J'habitais à Londres à l'époque, je venais de démarrer ma propre entreprise de conseil. Et j'étais mère célibataire de deux enfants. Nous nous retrouvions donc à Madrid dans un petit cottage sur le plus grand domaine, et nous voyagions ensemble. La première année, c'était plus difficile parce que j'étais très occupé et qu'il avait un agenda chargé, mais il m'appelait jusqu'à 10 fois par jour. C'était une relation immédiatement très forte, profonde et significative".

Corinna zu Sayn-Wittgenstein a demandé au roi comment comment sa relation avec sa femme, la reine Sofia, pouvait évoluer au regard de leur relation amoureuse naissante :

"Il a dit qu'ils avaient un arrangement pour représenter la couronne, mais qu'ils menaient des vies totalement différentes et séparées. Et le roi venait de sortir d'une relation de près de 20 ans avec une autre femme qui avait également une place très importante dans son cœur et dans sa vie."

Corinna zu Sayn-Wittgenstein s’est également confiée sur la fin de leur relation :

"Mon père souffrait d'un cancer du pancréas et n'avait eu que quelques mois à vivre. J'ai donc décidé de passer du temps avec lui - nous étions très proches. À ma grande surprise, juste après ses funérailles, le roi m'a dit qu'il entretenait une relation avec une autre femme depuis trois ans. Cela m'a littéralement dévasté - c'était la dernière chose à laquelle je m'attendais. J'avais vraiment besoin d'un soutien émotionnel après la mort de mon père, et la nouvelle a créé un choc monumental pour moi émotionnellement. Je ne m'y attendais tout simplement pas."

Après la fin de leur relation, Corinna zu Sayn-Wittgenstein et l’ancien roi Juan Carlos sont restés amis.

En 2014, Juan Carlos a abdiqué en faveur de son fils.

Ses contacts au Moyen-Orient sont au cœur de la récente enquête. Les enquêtes judiciaires ont commencé après que les enregistrements d'un policier espagnol aient été rendus publics. Il a enregistré toutes ses conversations avec des personnalités, notamment Corinna zu Sayn-Wittgenstein.

Dans l'un des enregistrements, une voix féminine évoque la situation de Juan Carlos :

"Comment obtient-il de l'argent? Il prend un avion, se rend dans les pays arabes ... Et il revient avec l'argent dans des valises - parfois avec cinq millions. Il a une machine pour le compter - je l'ai vu de mes propres yeux. "

Corinna zu Sayn-Wittgenstein n'a jamais officiellement confirmé que c'était elle sur l'enregistrement. Mais les révélations de ces bandes ont été le catalyseur de l'ouverture d'enquêtes en Suisse et, plus récemment, en Espagne.

Au cœur de la procédure se trouve un paiement de 100 millions de dollars du défunt roi d'Arabie saoudite qui a été placé sur un compte bancaire suisse lié à une fondation offshore basée au Panama en 2008. Le bénéficiaire était le roi Juan Carlos.

Juan Carlos aurait transféré ce qui restait de ces 100 millions de dollars d'Arabie saoudite - environ 65 millions d'euro à Corinna zu Sayn-Wittgenstein.

En Espagne, le don de plusieurs millions d'euros de Juan Carlos à zu Sayn-Wittgenstein a suscité un vif intérêt et une vague d’indignation. La nouvelle a éclaté alors que l'Espagne faisait face à l'une des pires épidémies de coronavirus en Europe. Ivette Torrent, une jeune avocate de Barcelone, a lancé une pétition en ligne demandant que l'argent soit transféré au système de santé public espagnol.

Le procureur suisse enquête sur trois personnes liées à l'ancien roi. Et il cherche à savoir si cet argent était lié à l'attribution d'un contrat massif à un consortium espagnol pour la construction d'une liaison ferroviaire à grande vitesse en Arabie saoudite trois ans plus tard.

En ce mois d’août, l’ancien roi d’Espagne Juan Carlos a quitté l’Espagne. Il réside actuellement aux Emirats arabes unis.