Coronavirus : les théâtres de Broadway seront fermés jusqu'en janvier 2021

Les portes des théâtres de Broadway, fermées depuis le mois de mars à New York pour cause de pandémie de Covid-19, resteront closes au moins jusqu'en janvier 2021. Cette information a été dévoilée par l'association professionnelle The Broadway League.

Tous les théâtres "offrent désormais des remboursements ou des échanges pour les billets achetés pour des représentations prévues avant le 3 janvier".

Le président du conseil d'administration de la Broadway League s’est expliqué sur cette décision douloureuse :

"La sécurité des artistes, de la production, des orchestres et du public est notre première priorité et nous ne retournerons sur scène que lorsque ce sera sûr. Une chose est certaine, lorsque nous reviendrons, nous serons plus forts et on aura plus que jamais besoin de nous".

Les théâtres de Broadway représentaient jusqu'à leur fermeture, le 12 mars, près de 33 millions de dollars de recettes hebdomadaires.

L'épidémie de coronavirus présente toujours des niveaux inquiétants dans de nombreux Etats américains. La ville de New York et sa région ont été sévèrement impactées par le coronavirus dès le début de l'arrivée de la Covid-19 sur le sol américain.