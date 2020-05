Le ténor Andrea Bocelli révèle avoir été atteint par le coronavirus

Le célèbre ténor italien Andrea Bocelli a révélé ce mardi dans la presse italienne qu'il avait été contaminé début mars par le Covid-19 sous une forme légère. Il avoue néanmoins avoir vécu "un cauchemar", selon le quotidien Corriere della Sera.

"Mon expérience du coronavirus ? Une tragédie, nous avons tous été contaminés dans la famille, avec de la fièvre, même si elle n'était pas forte, la toux et les éternuements".

Andrea Bocelli et son épouse se sont rendus à l'hôpital de Pise afin de donner leur plasma pour des recherches sur le Covid-19.

Le chanteur s’est confié sur son expérience de la maladie :

"Nous avons surmonté très bien la maladie, même si moi j'ai dû annuler malheureusement de nombreux concerts et cela a été une mauvaise expérience. C'était comme vivre un cauchemar car j'avais la sensation de ne plus avoir le contrôle des choses. J'espérais me réveiller d'un moment à l'autre".

L’artiste s’est également confié sur la difficulté pour la classe politique de prendre des décisions avec les mesures de confinement :

"Je ne suis pas un politique et je ne suis pas appelé à prendre des décisions, je n'aimerais pas être à la place de celui qui doit prendre ces décisions".